台師大辦工作坊 邀日本師生來台實作AI與物聯網
台灣師範大學近期和瑞昱半導體合作工作坊，邀請來自日本金澤大學、岡山大學、大阪公立大學師生來台，體驗物聯網、AI（人工智慧）的實作，產學跨國培育人才。
台師大今天發布新聞稿，日本3校師生分3梯次來台，透過瑞昱Ameba AIoT平台的動手實作課程，深入體驗人工智慧與物聯網技術的應用潛力。這項課程涵蓋圖像辨識與手勢控制等應用知識，讓國際學術交流與產學技術發展相互結合。
另外，瑞昱也與台師大合作種子教師工作坊與高中生創客營，培訓物聯網的種子教師，並讓學生透過專題實作，體驗最新技術的創新應用。
台師大近期也與麗臺科技公司合辦「AIDMS北中南種子教師工作坊」，透過麗臺科技AIDMS雲端AI平台，為全國教師提供無程式碼AI實作體驗，降低AI教學門檻，並鼓勵教師將AI技術應用於課堂教學。
台師大表示，未來將持續攜手產業夥伴，共同探索科技創新與教育應用的可能性，為全球科技人才培育貢獻力量。
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