台師大辦工作坊 邀日本師生來台實作AI與物聯網

學測結束，在成績出來之後，許多學生會面臨填志願的問題。一名就讀高中男網友發文，指出自己的成績雖然偏高，但國文不太好，成大電機不一定能上，但成大的其他系可以錄取，因此考慮先上其他系，再透過「轉系」的方式進入電機系，對此詢問網友們的意見。

2025-02-07 10:00