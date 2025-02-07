台師大攜業界推AI教育 日本3大學師生也來交流取經

國立台灣師範大學跨域科技產業創新研究學院與瑞昱半導體、麗臺科技攜手，於近期舉辦多場工作坊與培訓活動，推動人工智慧（AI）與物聯網（IoT）技術的應用與教育，培育新世代科技人才，同時降低AI教學門檻。

台師大與瑞昱半導體攜手舉辦「AIoT一日工作坊」，邀請日本金澤大學、岡山大學及大阪公立大學的師生分3梯次來台，透過瑞昱Ameba AIoT平台的動手實作課程，體驗人工智慧與物聯網技術的應用潛力。課程內容涵蓋AIoT基礎介紹、Ameba開發板操作與專題實作，如圖像辨識與手勢控制等應用，讓國際學術交流結合產學技術發展。

此外，台師大也表示，雙方也共同推動「AIoT北中南種子教師工作坊與高中生創客營」，於今年1月至2月間分別在台北、高雄與台中舉行，期望透過教師培訓與高中生創客體驗，將智慧物聯網技術深植教育現場。種子教師工作坊為全國高中職教師提供AIoT課程設計與應用實作培訓，而高中生創客營則讓學生透過專題實作，體驗AIoT技術的創新應用。

台師大指出，產創學院亦攜手麗臺科技，於今年1月至2月舉辦「AIDMS北中南種子教師工作坊」，透過麗臺科技AIDMS雲端AI平台，為全國教師提供無程式碼AI實作體驗，降低AI教學門檻。

工作坊涵蓋AI基礎理論、深度學習應用及AIDMS平台操作，並透過AI物件偵測、影像分類、姿勢檢測等實作專案，讓教師能將AI技術應用於課堂教學，促進智慧學習。

台師大也表示，產學合作不僅可促進AIoT與AI教育在地發展，也強化與國際學術界的交流。未來將持續攜手產業夥伴，共同探索科技創新與教育應用的可能性。