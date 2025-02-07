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選系還是選校？他擔心上不了成大 過來人勸：選錯超痛苦

聯合新聞網／ 綜合報導
一名就讀高中男網友考慮先上成大其他系，再透過「轉系」的方式進入電機系。聯合報系資料照
一名就讀高中男網友考慮先上成大其他系，再透過「轉系」的方式進入電機系。聯合報系資料照

學測結束，在成績出來之後，許多學生會面臨填志願的問題。一名就讀高中男網友發文，指出自己的成績雖然偏高，但國文不太好，成大電機不一定能上，但成大的其他系可以錄取，因此考慮先上其他系，再透過「轉系」的方式進入電機系，對此詢問網友們的意見。

一名就讀高中的男網友在Dcard發文，表示他原本想去成大電機系，他的成績是國文11級分、數學15級分、英文12級分、自然15級分，國文考得不好，要上成大電機恐怕有困難，因此班導建議可以先填成大較冷門的科系，再透過「轉系」的方式進入成大電機，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少過來人建議「選系」，「我到現在為止最後悔的就是聽家人說要選校再轉系，真的讓我超痛苦，念了自己沒興趣的科系，系上的專業科目都沒什麼動力去讀，結果最後成績不夠前面所以也轉不出去」、「先選系吧，如果要選校的話記得看一下轉系的規定，有把握能轉出去就選校」。

也有網友建議評估自身的能力，再做決定，「先看轉系規則看看自己是否有信心可以達到，然後評估自己是否有辦法堅持，之前身邊太多人說要轉系，結果因為大學活動太豐富，而且大學教授也不太管你，所以最後還是繼續將就念到畢業」。

也有網友分享自己學校的「轉系」規定，「我們學校的政策是，因為理工科系每個系大一的課其實都差不多，但大二開始就會有差距，所以升大二的暑假轉的話不能降轉（就是不能選擇從大一開始讀的意思），升大三的暑假轉可以選擇降轉大二」。

填志願 大學生 學測 科系 高中生

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