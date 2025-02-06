中央大學舉辦歡迎茶會 新任校長蕭述三強調「培育人才」作首要任務

國立中央大學今舉辦新任校長蕭述三暨一級主管歡迎茶會，蕭述三感謝各界支持，將以「培育人才」作為首要任務，強化AI時代的學習、重振學校排名、加強校友聯絡、募款推動和八德校區推展等，打造中大「以人文關懷為底蘊、以跨域融合為創新」的特色頂尖學府為願景。

蕭述三表示，人才培育是大學首要使命，將致力培養學生跨域解決問題的能力，提升其同理心與社會意識。此外，作為頂尖研究型大學，不僅要打底，更要拔尖，致力打造優質研究環境，讓教師專心投入學術發展，並積極拓展跨國科研合作，以提升學術國際競爭力。

因應AI時代的來臨，在教學與學習上，將顛覆以往傳統的方式，發展以人本為主的Human Centered AI，跨域整合，善用AI的力量，創新中大前景。同時，研議推動因應次世代學習模式，建置生成式AI輔助教學平台，提供教師多元生成式AI輔助教學數位工具，精準掌握學生學習狀況，提升學習成效。