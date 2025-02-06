獨占大專校院鰲頭 嘉大生參與海外技術協助服務拓展視野

國合會辦理「大專青年海外技術協助服務計畫」提供在學學生前往友邦國家參與技術協助服務，每年名額有限，各大專院校學生無不爭取出國機會，除了增進專業及實務經驗、拓展國際視野更有助未來職涯發展。113學年度只有25名員額，當中有7名嘉大學生，為全台大專校院第一。

財團法人國際合作發展基金會近日舉辦第六屆「大專青年海外技術協助服務計畫」海外實習生、實習志工及實習華語教師聯合實習成果分享會，共有24名大專學生完成為期5個月的海外實習，其中嘉義大學即占7名。

嘉義大學表示，嘉大自108學年度起與國合會共同辦理「大專青年海外技術協助服務計畫」，提供在學學生前往國合會派駐我國各友邦及友好國家之技術團參與技術協助服務，並推動產學合作與交流事宜已邁入第6年，結合校訂選修「專業校外實習」課程，每年舉辦海外實習說明會，鼓勵在校學生踴躍申請海外實習計畫，113學年度參與人數7人，創歷年新高。

嘉大表示，這次參與海外實習學生包括獸醫學系林以堃（史瓦帝尼）、農場管理進修學士學位學程陳詩晏（菲律賓）、謝慈芳（聖露西亞）、水生生物科學系黃晹鈞（斐濟）、談芷芸（巴拉圭）、袁明嘉（帛琉）、李尚恩（帛琉），在成果分享會中分享駐地專業技能培養與參與援外事務的獨特經驗，皆表示可運用在校所學，學以致用，更讓他們了解台灣在國際合作中的角色，是實踐夢想的絕佳機會，也是一生難得的回憶。

國合會主要以協助友好或開發中國家經濟、社會、人力資源發展、增進與友好或開發中國家間經濟關係、提供遭受天然災害國家或國際難民人道協助等工作。