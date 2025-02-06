企業最愛大學生調查出爐 成大再度霸榜 淡大校友力稱王

《Cheers》今天公布最新「2025年企業最愛大學生調查」排行榜。調查發現，成大10年來7度霸榜冠軍，高雄大學10年進步24名。而淡江大學擁有最龐大校友力，陽明交通大學及高雄科技大學則因學校整併後校友數量大增，並列校友數量第二名。調查認為，AI時代的來臨，改變了企業選才的核心標準，如今企業挑人才，學習潛力比學歷更重要。

前10名院校已連續10年維持相同成員，但排名略有變化。依序為成功大學、台灣大學、清華大學、陽明交通大學、政治大學、台北科技大學、台灣科技大學、中山大學、中央大學及淡江大學。

成功大學再度奪下冠軍寶座，延續其在業界的良好口碑。在9大能力指標中，「人際溝通與團隊合作」「學習意願、可塑性強」「抗壓性與穩定度高」「具有解決問題的應變能力」均穩居第一，領先其他學校。

綜觀前30名，公立普通大學共計13所，私立普通大學9所，技職體系院校則有8所入榜。值得注意的是，高雄大學作為唯一中型學校代表，從2016年的第53名穩步上升，今年更攀升至第29名，顯示其辦學成效逐漸受到企業認可。

在私立大學中，淡江大學穩居龍頭，近30年來始終穩居前10名。輔仁大學、逢甲大學、中原大學及東吳大學則緊隨其後。

技職院校方面，公立技職由台北科技大學居於企業最愛之首，今年其總排名上升3名，成為前10名中進步幅度最大的學校。接續為台灣科技大學、高雄科技大學、雲林科技大學、虎尾科技大學。

私立技職由龍華科技大學再度拔得頭籌。接續為南台科技大學、明新科技大學、朝陽科技大學、正修科技大學及文藻外語大學。

調查分析企業內實際聘僱的畢業生數量分布，淡江大學因龐大的校友資源在2000大企業中奪冠；陽明交通大學及高雄科技大學則因學校整併後校友數量大增，並列第二名。第三則為中原大學，同為第四名的是台灣大學、逢甲大學；並列第五名的是成功大學、台北科技大學。

進一步分析各產業青睞的院校前5名，台灣大學、清華大學與成功大學在5大產業中均有上榜；高科技製造業的榜單則已連續3年保持不變。此外，淡江大學成功躋身金融業最愛前5名，成為各大產業榜單中唯一入榜的私立大學。

調查顯示，企業選才時最重視的五大特質依序為：人格特質、學習潛力、科系背景、專業技術與學歷程度。其中，「學習潛力」的重要性顯著上升15.8%，而「專業技術或筆試測驗」則下降11.2%。

此外，企業建議大學生應著重培養的能力中，「韌性與適應性」從去年的第3名躍升至榜首，而緊追在後的是「溝通表達」、「解決問題」、「團隊合作」與「自我學習」。這反映出，在充滿不確定性和快速變化的環境中，具備最能靈活應變的新鮮人更容易受到企業的青睞。

天下雜誌表示，此一調查係以歷年《天下雜誌》2000大企業人資主管為調查對象，調查期間自2024年11月11日起至2024年12月4日止，總計發出2658份邀請信件，回收941份有效問卷，回收率35.44%。