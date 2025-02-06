弘光科大生甄試上國大 優異醫技科研錄取成大醫工碩班

弘光科技大學醫材系學生陳智翔從大一便立定繼續升學的目標，積極投入專題研究、參與相關競賽，不但獲得國科會大專學生專題研究計畫補助、全國⼤專專題競賽佳作，今年更以優異的研究成果通過甄試，錄取國立成功大學生物醫學工程學系碩士班，完成個人的夢想。

父親是物理治療師，母親為護理師，陳智翔耳濡目染下，對於醫療相關領域的發展有基本的了解，高中到大學參觀3D列印相關課程，開啟3D列印醫療器材應用方面的興趣，因而選讀弘光科大醫材系，除認真學習，大一就已立定繼續升學的目標，從積極參與專題研究、相關競賽，有計畫地累積參加研究所甄試書面審查資歷及作品。

醫材系系主任陳信介表示，陳智翔高中就讀桃園市新興高中，屬於普通高中，因為對醫療器材開發有興趣，利用學測申請入學管道到該系就讀，從大一開始跟隨專題指導老師常閎智進⾏逆向⼯程及⼒學分析⽅⾯的專題研究，曾以「三重最⼩曲⾯晶格應⽤於腰椎植⼊物之應⼒分析」研究，獲得國科會大專學生專題研究計畫補助；大三專題「樹脂⽛橋黏著介⾯設計之有限元素分析」，獲得2023全國⼤專暨⾼中職專題競賽⼯程組佳作。