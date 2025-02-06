亞洲大學網站除夕遭駭！影響上萬學生 校方：今修好

亞洲大學網站今年春節除夕起，傳出遭駭客攻擊，網頁上申辦學貸、選課、查成績等服務全停擺，學生無法列印學費繳費單，教師也無法處理教務工作。校方今證實，並強調過年即派員加班處理，預計今天完成修復。

據了解，亞洲大學學校資訊發展處在春節除夕（1月28日）發出緊急公告，說明「系統遭外部攻擊，年假期間暫停國外IP連線服務，待問題排除後將重新啟用」，內部網站幾乎服務停擺，校內網路服務、院系網站均無法使用。