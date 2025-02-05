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桃園「有AI哈客松」創點子賽頒獎 中原大學奪冠

中央社／ 桃園5日電

「桃園AI科技導入客語學習創新徵件競賽」今天頒獎，中原大學「已購買，小孩愛玩」獲創意點子組冠軍，中央大學「哈！開始學_hakkaAI learning」在技術實作組奪冠。

桃園市長張善政今天上午主持市政會議，並頒發「桃園AI科技導入客語學習創新徵件競賽」獎項。張善政指出，他曾有意利用網路學習客語，但未能找到有效的學習資源。

張善政表示，透過桃園市客家事務局、桃園市智慧城鄉發展委員會、桃園市青年事務局合作舉辦的競賽，開發「小而美」、適合數位時代的語言學習工具，讓學習客語變得更輕鬆，進一步推動客語傳承與創新發展。

他指出，同樣面臨傳承挑戰的還有原住民族語言，他期許能借鏡這次的經驗，在未來推動更多語言文化創新計畫，讓創意延續下去。

客家事務局表示，這次競賽不僅是創意比拚，更是實踐「智慧桃園」重要的一步，市府將以獲獎作品為基礎，預計於年底前開發兼具趣味性及語言能力測驗功能的線上學習工具，讓客語學習跳脫傳統實體課程的限制，轉向數位化、不受時間及空間影響的學習模式，期望擴大客語學習人口，推動更多市民樂於講客語。

這次「有AI哈客松」創點子大賽，客家事務局指出，共吸引近150組團隊報名參賽，有21組入圍決賽，最後創意點子組由中原大學「已購買，小孩愛玩」獲得冠軍，「SoulLink AI團隊」與「希望方程式」分別獲得第2、第3名。

技術實作組，由中央大學「哈！開始學_hakkaAIlearning」奪冠，「客家鹹香腸」與聯合大學「語萌」分別獲得第2、第3名。

客語

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