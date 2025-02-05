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金門大學加入大專AI聯盟 聚焦島嶼應用與發展

中央社／ 金門縣5日電

為結合學術資源，聚焦人工智慧在島嶼應用，金門大學加入台灣大專院校人工智慧學程聯盟；校長陳建民說，讓學子修習專業領域AI課程，對跨域人才培養具正向助益。

教育部去年9月宣布成立「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」（TAICA），開設人工智慧相關學程讓學生跨校學習，113學年第1學期共有台大等25校加入，第2學期再新增金門大學等30所學校加入，目前共有55校參與。

金門大學今天透過新聞稿表示，為結合更多學術資源，聚焦人工智慧在島嶼應用與發展，在第2期計畫進程提出申請並獲核准通過，正式成為聯盟夥伴。

陳建民表示，金大推動學生參與跨領域學習，設有微學分、跨域學分學程、輔系、雙主修等機制供學生選擇，現階段加入TAICA，能讓更多學子修習專業領域AI課程，對未來跨域人才培養具有正向助益。

金大資訊工程學系主任趙于翔說，資工系原已有人工智慧微學程，加入TAICA聯盟後，可在既有基礎上拓展在AI領域發展；接下來學期金大將開設TAICA線上課程，包含人工智慧倫理、生成式人工智慧的人文導論、機器導航與探索等課程。

金大也表示，歡迎外界有意進修AI領域知識與技術的民眾來修讀相關學分學程，以拓展AI潮流下新思維。

AI 台大 教育部 金門

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