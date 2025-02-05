台大新春團拜 校長陳文章：期許成為華人世界最好的大學

國立台灣大學昨日舉行乙巳年新春團拜活動，邀請教職員工、退休人員、前校長陳維昭和楊泮池等人到場。校長陳文章也表示，期許台大能成為華人世界最好的大學。

陳文章於致詞時期勉同仁，台大無論是在教學、社會責任、跨域研究、人才培育，以及師生和校友表現等各方面都十分亮眼，但台大必須要與亞洲甚至是國際上的指標大學比較，期許台大能成為華人世界最好的大學，培育對世界有影響力的專業人才，讓國際肯定台大的貢獻與成就。

陳維昭致詞時則分享、細數台大分校區的發展歷史；楊泮池表示，政府應把資源拿出來協助高教發展，讓台大能致力於各領域好好發展。隨後並與陳文章和台大同仁拜年。

台大今年春節團拜活動也邀請精通相聲與脫口秀的專業演員黃逸豪，與現就讀於台大戲劇所、同時為客家電視台主持人的宋明翰表演相聲。2人將表演結合時事與台大歷史，創造出專屬的「台大梗」，引來全場不斷的掌聲。

適逢台北國際書展，台大依循往例出版中心也進駐設攤，今年以「光 lūmen – 知識．動靜之間」為題，展出超過3000冊的出版品，書籍內容包括台灣研究、國家政體分析、歷史、文學、哲學、社會科學、自然科學與藝術等領域。

台大表示，書展期間提供多項優惠，單本享9折、購買3本享85折、5本以上享79折優惠；使用文化幣消費則可享不限本數的全面79折。此外，凡購買台大紀念品皆享95折優惠。