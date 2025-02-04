大專AI聯盟新增30校加入 這學期開6門課
為提供學生跨校學習AI課程的機會，教育部成立「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」，這學期新增30校加入，將開設生成式AI、深度學習等6門課，總計可提供1萬人次學生修課。
因應生成式AI快速發展，教育部於去年9月宣布成立「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」，113學年第1學期共有台大等25校加入，聯盟規劃推出探索應用、工業應用、自然語言技術、視覺技術等4類學分學程，讓學生可跨校學習。
根據台灣大專院校人工智慧學程聯盟近日最新公告，繼113學年第1學期有台大等25校加入後，第2學期（今年2月開始）再新增中興大學、台灣海洋大學、中正大學、元智大學等30所大專加入，目前合計共有55校參與。
在課程方面，113學年第1學期開設5門課程，第2學期由台灣大學、清華大學、政治大學、陽明交通大學、東海大學開課，包括機率與統計、人工智慧倫理、生成式AI的人文導論、生成式AI：文字與圖像生成的原理與實務、深度學習、機器導航與探索等6門課，每門課皆為3學分。
這6門課修課上限為1000或2000人次，例如教育部政務次長、台大教授葉丙成開設的機率與統計課，修課上限為2000人次；這6門課共可提供1萬人次修課，皆可非同步上課，其中生成式AI的人文導論課限人社領域學生修習。
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