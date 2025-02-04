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體驗總統府工作 大專生公部門見習計畫750職缺報名中

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
參與去年大專生公部門見習計畫的楊矞菁（右）參與科工館實境解謎遊戲開發規劃，從發想、製作到現場服務。圖／青年署提供
參與去年大專生公部門見習計畫的楊矞菁（右）參與科工館實境解謎遊戲開發規劃，從發想、製作到現場服務。圖／青年署提供

為讓青年加值職場經驗，以利未來順利銜接職場，教育部青年署每年辦理「大專生公部門見習計畫」，媒合大專在學青年至近百個中央機關進行職場體驗。今年共有750個見習機會，報名學生可體驗包含總統府在內的公部門職場，第1梯次（4-5月）現已開放報名。

青年署表示，114年見習機會750人次比往年增加100人次，想體驗總統府、外交部、文化部、法務部、交通部及教育部等府院部會及所屬機關多元見習的學生，即日起可至RICH職場體驗網（https://rich.yda.gov.tw）報名。

青年署指出，參與113年大專生公部門見習計畫的暨南大學歷史學系學生楊矞菁，憑藉對博物館與展覽規劃的熱情，於國立科學工藝博物館見習，希望藉此增進實務能力，深入了解科工館的內部運作與展覽工作，更在全國見習歷程心得競賽中獲得第一名。

楊矞菁表示，對於原本期望在博物館或策展公司就職的她來說，這次的見習經驗非常難得，不只讓她認識科工館的業務內容，也了解舉辦展覽時不同單位所扮演的角色與工作內容。通過見習，楊矞菁對未來職涯有新的想法，並嘗試圖像設計與教案開發的接案，期望未來將興趣與系所專業結合，持續探索職涯方向。

楊矞菁參與大專生公部門見習歷程心得競賽分享見習期間心得與成果。圖／青年署提供
楊矞菁參與大專生公部門見習歷程心得競賽分享見習期間心得與成果。圖／青年署提供

公部門實習 大學生 職場 青年

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