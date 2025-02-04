體驗總統府工作 大專生公部門見習計畫750職缺報名中

為讓青年加值職場經驗，以利未來順利銜接職場，教育部青年署每年辦理「大專生公部門見習計畫」，媒合大專在學青年至近百個中央機關進行職場體驗。今年共有750個見習機會，報名學生可體驗包含總統府在內的公部門職場，第1梯次（4-5月）現已開放報名。

青年署表示，114年見習機會750人次比往年增加100人次，想體驗總統府、外交部、文化部、法務部、交通部及教育部等府院部會及所屬機關多元見習的學生，即日起可至RICH職場體驗網（https://rich.yda.gov.tw）報名。

青年署指出，參與113年大專生公部門見習計畫的暨南大學歷史學系學生楊矞菁，憑藉對博物館與展覽規劃的熱情，於國立科學工藝博物館見習，希望藉此增進實務能力，深入了解科工館的內部運作與展覽工作，更在全國見習歷程心得競賽中獲得第一名。

楊矞菁表示，對於原本期望在博物館或策展公司就職的她來說，這次的見習經驗非常難得，不只讓她認識科工館的業務內容，也了解舉辦展覽時不同單位所扮演的角色與工作內容。通過見習，楊矞菁對未來職涯有新的想法，並嘗試圖像設計與教案開發的接案，期望未來將興趣與系所專業結合，持續探索職涯方向。