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義大學生攜手馬兒社區 美化部落教會女兒牆

中央社／ 高雄4日電

義守大學新媒體設計系師生走出校園，與屏東縣三地門鄉馬兒社區攜手，啟動馬兒教會女兒牆美化工程。師生與社區族人以「瓦酪露信仰大道」為主題，創作壁畫設計。

義守大學今天發布新聞稿表示，「傳播與設計學院」新媒體設計學系師生，與馬兒社區合作啟動教會女兒牆美化工程，由馬兒教會與新媒系6名學生，利用週末假期4個工作天，完成一幅具有深刻象徵意義的女兒牆彩繪。

校方表示，隨著各鄉鎮紛紛掀起美化彩繪風潮，新媒系大四學生以「瓦酪露信仰大道」為主題，結合當地文化特色及教會傳道理念創作，選擇「抿石」作為畫作基材，巧妙運用色彩石特性，融合教會的宣教元素與馬兒社區排灣族部落圖騰，設計出具有剪影效果的藝術作品，充分展現文化與信仰的力量。

團隊成員卓湞哲表示，由於壁畫中融入了排灣族的圖騰元素，團隊特別深入研究排灣族的文化資料及圖騰藝術，花費大量時間去了解作品背後的深層意涵。

團隊成員鄭聿晴表示，平時習慣使用平板進行繪圖，這次的挑戰不僅是壁畫著色的困難，還包括必須先利用鋁線勾勒出圖案，再用鋼釘確保底稿的穩固，這些步驟是全新的體驗與挑戰。

學生簡樗桓也說，這次的壁畫創作雖路途遙遠、過程艱辛，但看到成品與社區的熱烈反應，所有辛勞都值得，感謝學校與馬兒教會提供寶貴的實務體驗，讓團隊獲得珍貴的學習機會。

新媒系指導老師張富茗表示，很榮幸有機會參與製作女兒牆的藝術創作，義守大學新媒系重視學生的繪圖技能培養與美學修養，鼓勵學子嘗試挑戰不同的彩繪方式，跳脫平常的電腦彩繪設計揮灑創作，走出教室的學習，在實作中獲得滿滿收穫。

壁畫 義守大學

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