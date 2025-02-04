迎蛇年…街舞冠軍校園分享養蛇心得：不要怕拿小老鼠餵食
今年農曆生肖蛇年，擔任世界和平會志工、公益天使的嘉義南華大學傳播系學生林建廷喜歡飼養爬蟲類寵物，飼養10種不同品種的蛇多年，曾因餵食不小心手被咬到，這些「寵物」中價值最貴的是巴西彩虹蚺。冷血動物的蛇也怕寒流，為避免蛇生病，用保溫墊加熱，他說，養蛇要有不怕拿小老鼠餵食的心理建設。
林建廷曾利用暑假獨自搭機勇闖美國紐約，參加街舞大賽榮獲分項冠軍及1座小金人獎盃，常有小學邀請他與父母到校演講。林建廷去年帶著飼養的爬蟲類寵物：球蟒、豹紋守宮、鬆獅蜥，以「蟒撞人生笑蜥蜥」為主題到校園演講，將蟒蛇放手臂、脖子上，讓小朋友驚呼連連。
林建廷飼養的蛇包括：巴西彩虹蚺、白化紅尾蚺、鮭色紅尾蚺、原色紅尾蚺、白化球蟒、血紅甜甜圈玉米蛇、墨西哥黑王蛇、康達豬鼻蛇、玉米蛇、柏布拉奶蛇，每尾蛇都用寵物專用箱分開飼養，用保溫墊加熱攝氏28至32度保溫，避免蛇感冒引發肺炎。
他說，蛇代謝慢，1周只要餵食1次，不必如同養貓狗毛小孩，與主人早晚都膩在一起，主人白天上班上課，回家與蛇互動，養蛇不必將蛇擬人化，寵物蛇都經合法進口無毒性，觀賞用，食物來源有專門小老鼠供應商，蛇壽命約15至20年，他飼養最貴的蛇是巴西彩虹蚺，價格近3萬元，養蛇千萬不要棄養。
「我的媽呀！蟒蛇來了！」林建廷與熱心教育公益的父親林怡華、母親熊千綺，常帶寵物到校園進行演講！林建廷以「蟒撞人生笑蜥蜥」為主題，跟學生分享他養的寵物、特性、生活習性。活動高潮是讓學生與寵物近距離接觸，孩子興致盎然的將球蟒披掛上身，面對爬蟲寵物，有師長躲得老遠，還全身起雞皮疙瘩，不敢靠近，形成有趣對比，林怡華、熊千綺夫妻與林建廷，帶爬蟲類教學體驗，讓孩子們上了一堂難得的生物課與生命教育。
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