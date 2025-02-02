大學社會責任計畫邁入第四期 移轉無螫蜂養殖技術供菲律賓使用

教育部推動大學社會責任（USR）實踐計畫邁入第8年、第四期，成果包括屏東科技大學森林系協助原鄉部落災後重建、發展出「里山根經濟」；明志科技大學提供移工支持課程、發布移工新聞報等；高雄醫學大學生命科學院至東南亞各地分享「那瑪夏模式」，將一項計畫成果無螫蜂養殖技術成功移轉，提供菲律賓當地使用。

大學社會責任（USR）實踐計畫開展大學社會責任契機，教育部指出，持續鼓勵各大學理解社會問題及各項議題的發展需求，運用校內資源結合跨域等合作，形成學校教研特色，逐步達成跨域共生、永續共好的理念。將知識化為行動，協助整合相關資源，為地方導入問題解決方案。

屏東科技大學森林系教授陳美惠計畫團隊從陪伴原鄉部落的災後重建開始，協助在地逐步發展出具備韌性的「里山根經濟」，在保存生態環境的同時，為原鄉部落創造就業機會，發展林下經濟產業、推動台灣生態旅遊與地方創生聯盟，未來將推廣家庭農園，也將深度與印尼生態旅遊串聯，將台灣成功經驗擴散至國際。

明志科技大學通識教育中心主任蒲彥光教授帶領的「北臺首學帶狀文物館深耕延續計畫」，長年以人文教育關心新莊區、泰山區塭仔圳都市重劃區，提供移工支持課程、體育活動及發聲管道，更於每月發布移工新聞報。同時結合校內工業設計系學生專長繪製東南亞文化雙語繪本，出版印尼「不孝的馬林」、泰國「海螺王子」及「粽子與麻糬」，期藉由東南亞傳統故事繪本，讓新住民二代閱讀母親的母語讀物，同時增進多元文化的認識與交流。