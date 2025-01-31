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陽明交大台南分部獲開發許可 擴大校區師生規模

中央社／ 台南31日電
國立陽明交通大學台南校區「緯創樓」、「群聯樓」示意圖。圖／台南市經發局提供
國立陽明交通大學台南校區「緯創樓」、「群聯樓」示意圖。圖／台南市經發局提供

台南市政府今天表示，國立陽明交通大學台南分部近日取得開發許可，將進一步擴大校區面積及增加師生規模，且配合周邊產業需求，發展成跨校際產學研發園區。

南市府經濟發展局今天發布新聞稿指出，陽明交大台南分部校區位於高鐵台南站特定區計畫東側，第一期校區面積約8.2公頃，規劃初期成立光電、半導體及系統設計學院，由台南市政府（原台南縣政府）協助取得土地，2009年招生。

陽明交大台南分部近年來發展快速，第一期校地開發趨於飽和，又因所在區位鄰近沙崙科學城，校方再提出第二期校地約9.5公頃開發申請。

都發局表示，陽明交大台南分部校園除奇美樓、致遠樓、一期宿舍及興建中的群聯樓、緯創樓等，未來將規劃產學共創大樓、育才中心、宿舍、生活服務設施等，培養光電、電機、資訊等科技人才。

台南市長黃偉哲說，這是教育資源擴充，也是台南市產業升級重要推動，期待校區擴建提升沙崙科學城競爭力，進而成為台灣南部產業創新研發重鎮。

科學 陽明交大

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