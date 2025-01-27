經營苗圃、搶救埤塘 大學生開發桌遊搭生態教育

大同大學媒體設計系學生透過課程學習開發桌遊，讓玩家扮演種植樹苗的苗圃經營者，或是搶救沒有動植物的埤塘，將桌遊結合生態教育和環保議題，傳遞永續的精神。

大同大學媒體設計系副教授陳彥甫開設「桌遊設計」課程，結合永續、生態環保等議題，透過遊戲設計、現場勘查，進而打造桌遊。為了讓學生更了解桌遊設計的方向，陳彥甫還與系上教師程東奕，一起帶學生到八德埤塘、龜山苗圃綠環境生態園區等地「探路找靈感」。

大同大學媒設系學生李佳怡發想設計的作品「苗培生機」，參與桌遊的玩家扮演苗圃經營者，在種植各種樹苗過程中，可能會遇到各種意外，玩家必須想辦法成為苗圃大師，將苗木們照顧的無微不至，希望透過遊戲讓玩家了解「苗木需要耐心和正確照顧」，減少對苗木的破壞損害。

「搶救埤塘大作戰」則是大同媒設系學生陳紫楠、張倢瑜的作品 ，玩家的任務就是要搶救一個死氣沉沉、沒有動植物的埤塘，透過搶救任務，讓玩家了解中水生植物的棲地差異以及水生植物對埤塘生態的影響。

陳彥甫提到，希望透過桌遊設計課程，讓學生發揮所學，結合主題所需的教材教案，並兼顧教育意義和遊戲的趣味，除了學以致用，也讓桌遊更緊扣符合SDGs（永續發展目標 ）及ESG（環境、社會和公司治理）的精神。