教師知悉性平案未通報致多名學生受害 監院糾正成大

監委紀惠容今天指出，國立成功大學台文所簡姓副教授民國96年起涉校園性別事件，相關教師知悉後並未依規定通報、查處，致後續多名學生受害，監察院通過糾正成大，並要求教育部就該事件及衍生事件等，持續督導成大確實檢討改進。

紀惠容今天透過監察院發布新聞稿指出，調查成大台灣文學研究所所學會檢舉性平案疑遭「報復」等案，發現校園性別事件有相關教師知悉後並未依規定通報、查處，致後續多名學生受害，顯有違失。

監察院教育及文化委員會於16日通過監委提案，糾正成大，並要求教育部就該事件衍生的校內學生會、系務運作爭議及教師互控霸凌事件等違背高等教育宗旨，持續督導成大確實檢討改進。

糾正案文指出，成大校安中心112年6月9日接獲通報人檢舉簡姓副教授涉有對學生言語及肢體騷擾情事，經成大性別平等教育委員會調查後，於112學年度第3次會議作成調查報告，認定簡姓副教授性騷擾行為屬實。

調查過程發現，早於96年間即有學生向系上教師反映簡姓副教授涉校園性平事件，但相關教師並未依性別平等教育法規定通報、查處，致使後續多名學生受害，直至112學年度第8次性平會議才認定相關教師違反通報義務、未盡輔導之責。

紀惠容認為，相關教師未敏感察覺校園師生互動踰越界線，且未盡通報之責，學校也未調查，即時阻斷簡姓副教授行為，致使多名學生後續受害，顯有違失。

紀惠容指出，成大簡姓副教授所涉校園性別事件，經學校性平會調查後，校教評會依教師法規定，作出停聘3年決議。教育部則函請成大重行釐清此案事實行為及態樣，並審酌情節是否達應予解聘且終身或1至4年不得聘任的程度。

紀惠容表示，因本案被害人多達5名，均為該師教授或曾教授之學生，被害時均為在學學生，調查結果均認定成立性騷擾，且多為違反專業倫理情形，原調查小組亦認定此案情節重大；但性平會重新審認結果認定該師尚不符合「解聘之必要」要件，維持停聘3年決議，實與相關法令規範意旨有別，應檢討改進。教育部允宜檢討強化校園性平意識及教師專業倫理，避免類案再生。

紀惠容強調，成大台文系所學會112年6月間於網頁公布性別事件後，衍生民眾陳訴該系時任主任疑涉報復事項，包括「系務會議與課程委員會之召開方式」等爭議，屬學校系務運作並涉及大學自治事項，教育部允應本於權責，釐清是否與告發校園性別事件具因果關係，並輔導成大秉持客觀中立原則推展系務，才有助建立互信以弭平歧見。

紀惠容指出，成大台文系發生系主任與教師互控職場霸凌案，經成大依規定程序處理，並經專案處理小組審議後，作成雙方職場霸凌行為成立的決定。此事件實與高等教育研究學術之培育人才、提升文化、服務社會、促進國家發展等宗旨有悖，教育部允應督導所屬依法妥處，完備必要行政程序，以保障雙方當事人權益。