快訊

客人ATM領新鈔拿去換新鈔 1奇葩理由讓行員傻眼：很重要嗎？

憲法法庭今午評議結束「未裁判」…適用憲訴法新制？結果曝

從沖繩到地中海，為什麼這些地方的居民壽命特別長？

聽新聞
0:00 / 0:00

國際太空站零重力實驗提案台灣區初選 大安高工等3隊入選

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
第一名「Slinky Ninja」團隊探討妙妙圈與流體在零重力下的交互作用。圖／主辦單位提供。
第一名「Slinky Ninja」團隊探討妙妙圈與流體在零重力下的交互作用。圖／主辦單位提供。

成功大學承辦的「2025國際太空站零重力（Asian Try Zero-G, ATZG）實驗提案台灣區初選」，今天公布入選前3名學生團隊：第一名台大、中興大學「Slinky Ninja」，第二名大安高工「Aerial」，第三名竹科實中、新竹建功高中「The Magical Ring」。

承辦人成大機械系教授張怡玲表示，三個團隊的提案計畫將送至「日本宇宙航空研究開發機構JAXA」，再從各國提案選出供國際太空站執行實驗，讓學生的創意在零重力環境下得以驗證。

第一名「Slinky Ninja」團隊探討妙妙圈與流體在零重力下的交互作用。第二名「Aerial」研究介中軸定理與流體力學結合。第三名「The Magical Ring」提案為觀察雙環紙飛機的在無重力下的飛行軌跡。

這次競賽有國中小至大學、研究所各年齡層參與，台大、清大、陽明交大、中一中、武陵高中、高雄女中等頂尖大學、明星高中。評審們根據各提案的科學價值、創新性、報告完整性及表達流暢度遴選出前3名。

「國際太空站零重力實驗提案」由JAXA主導亞太區域太空組織論壇（APRSAF）號召成員參與。台灣區初選由國家太空中心委託成大承辦，鼓勵學子提出實驗構想。

初選昨天在成大舉行到傍晚5點半，63支參賽隊伍以全英文進行3到5分鐘的提案說明，並展示對零重力現象的創新思考與實驗構想。

張怡玲表示，國家正推動太空產業政策，從小培育太空人才十分重要。太空中心透過零重力實驗提案比賽等太空科普活動，不僅能激發學生對太空探索的興趣，還能為產業帶來新思維，推動國家科技發展。

成大教務長沈聖哲表示，競賽提供探索太空奧妙的平台，使同學能夠從原理面思考不同的現象問題貫徹科學精神，培養學生探討問題的能力。

第三名「The Magical Ring」提案為觀察雙環紙飛機的在無重力下的飛行軌跡。圖／主辦單位提供。
第三名「The Magical Ring」提案為觀察雙環紙飛機的在無重力下的飛行軌跡。圖／主辦單位提供。
第二名「Aerial」研究介中軸定理與流體力學結合。圖／主辦單位提供。
第二名「Aerial」研究介中軸定理與流體力學結合。圖／主辦單位提供。
國際太空站零重力實驗提案台灣初選，台大、大安高工等3團隊入選。圖／主辦單位提供。
國際太空站零重力實驗提案台灣初選，台大、大安高工等3團隊入選。圖／主辦單位提供。

團隊 太空人 成大

延伸閱讀

藍委刪公視預算網路引戰 導演楊力州妻收威脅訊息...報警護妻小安全

卓揆凍結地方補助…新北議會藍黨團要她表態 蘇巧慧反擊

總統府預算遭凍結 氣候委員會民間委員自願放棄車馬費

台灣自製登月科學酬載 傳回首批資料助太空研究

相關新聞

國際太空站零重力實驗提案台灣區初選 大安高工等3隊入選

成功大學承辦的「2025國際太空站零重力（Asian Try Zero-G, ATZG）實驗提案台灣區初選」，今天公布入...

資遣爭議／國衛院勞資糾紛再吞敗 3封罐頭信救了研究員

聯合報數位版日前揭露，一名國衛院副研究員因被院方認定「無法勝任工作」遭解聘，最後告贏老東家。近日，又有一名副研究員被資遣後提告也勝訴。國衛院勞資糾紛一敗再敗，內部人事和研究資源分配究竟出了什麼問題？

東華大學攜手台灣人工智慧實驗室 打造AI萬事通「絕不外洩師生資訊」

「東華大學最美麗的約會勝地是哪？」、「我被分手了，誰可以幫我？」，向台灣人工智慧實驗室攜手東華大學打造的AI校務助理ND...

政大永續規劃中心訪新加坡 分享基隆低碳成果

為進行深層學術研究合作夥伴關係之建立，並分享「基隆市低碳生態城市經驗」，國立政治大學社會科學院永續規劃與設計研究中心於2...

M87星系影像變化 台師大、中研院團隊解密黑洞旋轉軸遠離地球

事件視界望遠鏡（EHT）團隊於2017年觀察M87黑洞，並發布人類歷史上首張黑洞影像。本次研究EHT利用M87於2017...

影／結合超級電腦影像資料庫分析 證實M87黑洞旋轉方向

台灣師大與中研院天文所參與「事件視界望遠鏡」(Event Horizon Telescope，簡稱EHT)團隊，結合對2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。