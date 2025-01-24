國際太空站零重力實驗提案台灣區初選 大安高工等3隊入選

成功大學承辦的「2025國際太空站零重力（Asian Try Zero-G, ATZG）實驗提案台灣區初選」，今天公布入選前3名學生團隊：第一名台大、中興大學「Slinky Ninja」，第二名大安高工「Aerial」，第三名竹科實中、新竹建功高中「The Magical Ring」。

承辦人成大機械系教授張怡玲表示，三個團隊的提案計畫將送至「日本宇宙航空研究開發機構JAXA」，再從各國提案選出供國際太空站執行實驗，讓學生的創意在零重力環境下得以驗證。

第一名「Slinky Ninja」團隊探討妙妙圈與流體在零重力下的交互作用。第二名「Aerial」研究介中軸定理與流體力學結合。第三名「The Magical Ring」提案為觀察雙環紙飛機的在無重力下的飛行軌跡。

這次競賽有國中小至大學、研究所各年齡層參與，台大、清大、陽明交大、中一中、武陵高中、高雄女中等頂尖大學、明星高中。評審們根據各提案的科學價值、創新性、報告完整性及表達流暢度遴選出前3名。

「國際太空站零重力實驗提案」由JAXA主導亞太區域太空組織論壇（APRSAF）號召成員參與。台灣區初選由國家太空中心委託成大承辦，鼓勵學子提出實驗構想。

初選昨天在成大舉行到傍晚5點半，63支參賽隊伍以全英文進行3到5分鐘的提案說明，並展示對零重力現象的創新思考與實驗構想。

張怡玲表示，國家正推動太空產業政策，從小培育太空人才十分重要。太空中心透過零重力實驗提案比賽等太空科普活動，不僅能激發學生對太空探索的興趣，還能為產業帶來新思維，推動國家科技發展。

成大教務長沈聖哲表示，競賽提供探索太空奧妙的平台，使同學能夠從原理面思考不同的現象問題貫徹科學精神，培養學生探討問題的能力。