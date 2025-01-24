中山大學、高醫續簽約聯盟 共享高教資源實現雙贏
國立中山大學與高雄醫學大學續簽「中山高醫攻頂大學聯盟」3年新約，藉資源共享、跨校選修、合聘教師、合作研究與研發、國際交流等，聯手為師生共創優質環境，實現高教雙贏。
中山大學23日舉辦「中山高醫攻頂大學聯盟簽約儀式暨首長高峰會」，由中山大學校長李志鵬與高醫大校長余明隆續簽2校攻頂聯盟新約，2校逾50名代表親臨見證。
李志鵬致詞時說，2校作為高雄重要的高等教育機構，雙方能夠為城市的科技發展一同貢獻己力，朝智慧醫療的方向共同努力；中山高醫攻頂聯盟2.0合作計畫將引進AI科技，期待發揮1加1大於2的綜效，產出更多更亮眼的成果。
李志鵬說明，2校自2012年起共同簽署「中山高醫攻頂大學聯盟合約書」，合作迄今已逾12年，雙方共同投資金額超過新台幣2億元、合作論文產出超過3000篇。透過共同整合資源，提供雙方師生更多選擇，打造互惠共榮的環境，創下公私立大學合作典範。
李志鵬指出，2017年中山高醫攻頂聯盟進一步獲教育部支持，放寬轉校轉系名額，並打破互轉人數對等限制，以「轉校視同轉系」的嶄新模式，成為兩校學生互轉首例，更為國內公私立大學學生互轉寫下新頁。
余明隆表示，中山與高醫大師生長期互動頻繁、交流密切，多次舉辦合作成果發表會，展現兩校堅實基礎。未來下一個12年的目標，除了在教學共享、行政共榮、研究共創外，更聚焦在資源上的盤點和互補，包括圖資與貴重儀器共享、避免不必要的重複投資等，朝資源共享最大化的方向努力。
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