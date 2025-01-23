影／結合超級電腦影像資料庫分析 證實M87黑洞旋轉方向
台灣師大與中研院天文所參與「事件視界望遠鏡」(Event Horizon Telescope，簡稱EHT)團隊，結合對2017年和2018年觀測資料的多時刻分析，深入研究M87星系中心超大質量黑洞（M87*）的新動態。
研究證實黑洞旋轉方向遠離地球，並證明吸積盤中的湍流造成2017年與2018年黑洞影像環狀結構亮點的偏移。並將研究成果發表於「天文與天文物理」期刊。台師大物理系助理教授卜宏毅上午在記者會中，說明M87*的變化影像，並使用道具解釋黑洞旋轉方向遠離地球。
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