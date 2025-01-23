影／結合超級電腦影像資料庫分析 證實M87黑洞旋轉方向

大學時如果不住宿舍，是否會影響人際關係呢？一名女網友發文，稱自己是大一新生，性格內向，且不能忍受跟他人住同一間房，因此打算自己租屋，但又會擔心認識不到人，人際關係會出現問題...

2025-01-22 14:14