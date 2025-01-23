清大四季都美 2025清花曆登場可自行下載

專為清華人設計的「2025清花曆」來囉！國立清華大學校園四季時皆美，清大指出，已精選出校內代表每個月份的花、樹美照，製作獨一無二的「清花曆」，並ＰＯ上學校臉書提供給民眾下載列印，讓美景、美照陪伴度過新的一年。

清大指出，1月將由清大校花梅園的「梅花」打頭陣。2月選用象徵希望和新生的「櫻花」，台積館前的山櫻花林讓大家不用跋山涉水也能輕鬆賞櫻。

3月的杜鵑絕對不是走錯棚，每到春天，校內綜二館前廊和成功湖畔的杜鵑花就以粉、白妝點校園。4月則有大草坪兩側的木棉花，許多畢業生都特地在此拍攝畢業照。

5月與6月的水鳶尾、鳳凰花都在成功湖畔。7月適合到原子爐旁的荷塘賞荷。8月的「穗花棋盤腳」有夜間精靈美稱，可在西院找到它的身影。9月的「麵包樹」是南大校區的標誌校景，聯繫著師生校友的情感。10月和11月分別是「台灣欒樹」和「美麗異木棉」。12月是可愛的「多肉植物花圃」，沒想到仙人掌和熊貓也很搭。