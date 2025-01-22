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中央大學台積電股票非常多 教長鄭英耀：台大要多學點

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部今舉行國立大學新任、卸任校長聯合交接暨致送續任校長聘書典禮，教育部長鄭英耀（中）與一級主管，與新、卸任大學校長比出「Team Taiwan」的手勢。記者許維寧／攝影
教育部今舉行國立大學新任、卸任校長聯合交接暨致送續任校長聘書典禮，教育部長鄭英耀（中）與一級主管，與新、卸任大學校長比出「Team Taiwan」的手勢。記者許維寧／攝影

教育部今天舉行國立大學新任、卸任校長聯合交接暨致送續任校長聘書典禮，教育部長鄭英耀於致詞時表示，國立中央大學於國際學術表現、精準理財表現出色，「中央大學台積電股票非常多。」對校務基金很有幫助，希望台大、陽明交大跟中央多學學。

教育部今上午舉行聯合監交典禮，新任校長為國立中央大學校長蕭述三、國立勤益科技大學校長陳坤盛、國立雲林科技大學校長張傳育。此外，也對國立台灣科技大學校長顏家鈺、國立陽明交通大學校長林奇宏、國立暨南大學校長武東星等三名續任校長致送聘書；另對中大前校長周景揚、勤益科大前校長陳文淵、雲科大前校長楊能舒致贈紀念品，聊表感謝。

鄭英耀致詞時表示，隨科技發展，高等教育面臨國際競爭與合作，ＡＩ對高等教育的挑戰非常顯著，感謝校長於此時勇於承擔，也代表對培育新世代人才的承諾，深感敬佩。

鄭英耀說，中大近年於國際學術發表一項表現出色，前校長周景揚雖是科技人，深具人文素養也懂得精準理財，「中央大學台積電股票非常多。」對校務基金很有幫助，「台大跟陽明交大要跟中央多學一些。」公務預算受到法規牽絆，但自20多年前校務基金上路，如何銜接校友、產業資源，都要憑藉校長的大智慧，周景揚表現亮麗、令人敬佩，希望中央一棒接一棒，棒棒是強棒。

鄭英耀又表示，同樣對楊能舒深感佩服，「政府投入一塊，他可以賺一塊二。」周景揚擅長精準投資，楊能舒則是讓政府經費於產學合作上發揮更大的效益。

但鄭英耀也說，國立大學經費近年雖面臨挑戰，國內國際級企業愈來愈多，台科大、陽明交大、暨大均於資源整合與學術上表現亮麗，三位校長專業和心臟都很強大、願意續任，願學校的付出都能獲得歷史見證。

周景揚會後受訪時則表示，國家允許大學做部分投資，不少大學多委外辦理，但中大則設有一委員會，由學校財務專業教授領銜，研究後做長期投資，「結果確實蠻好的。」近年中大投資整體獲利超過50%。

周景揚也表示，沒有專注於投資哪一個國內外廠商，但整體高教環境確實比較艱困，校務基金必須用得精準、務實辦學，該投資的務必投資，不該花的則絕對不花，「做對的事也把事情做多。」但不要跟風，否則什麼都只做一點則不會有效果。

中央大學 鄭英耀 陽明交大

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