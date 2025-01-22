羨慕！敏實科大宣布年終獎金最高3個月 校方：招生人數成長

在少子化的情況之下，敏實科技大學這兩年招生人數持續攀升，採取企業化的經營根據績效彈性發放年終獎金，今年年終獎金最高達3個月，全校師生聞訊欣喜，大大鼓舞了士氣。

敏實科大表示，學校在少子化挑戰中展現卓越辦學繁榮，招生人數比三年前成長10倍，學校各項評鑑均獲高度讚賞，為感謝教職員工的努力，董事長秦榮華宣佈年終獎金彈性發放。

這次在校長曾信超的帶領下，學校務發展迅速，學校的評鑑全面通過，包含校務評鑑、系所評鑑、高教深耕計畫、USR計畫、新南向計畫及樂齡大學等均獲優異成績。此外，學校也積極建立智慧校園建設，校園內建立L4級高爾夫球車自駕環境、能源照明智慧化管理、碳中程、碳盤查等ESG校園建設成果卓越。

為了迎接AI世代來臨，學校也全面推動AI課程，幫助全校教職員了解 AI 技術的基本概念及應用。提升教學與行政效能：讓教職員能將 AI 技術應用於教學創新和行政工作中，同時培養教職員跨學科使用 AI 工具的能力，進一步提升全校競爭力，全校教職員亦導入ipass AI規畫師的認證。

學校與敏實集團合作，為大四學生提供海外（波蘭、捷克等國家）帶薪實習機會，學生可到國外學習專業技術，同時進行文化交流，實習後的收穫很多。

敏實科技大學表示，學校位於竹科、高鐵與交流道周邊，有地理優勢，近年積極與多家科技大廠及餐旅集團簽署產學合作，推動課堂學習與實習無縫結合，在逆境中開創新局，朝學用一致的辦學理念。