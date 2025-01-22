先天辨色異常62歲才接觸攝影 清大教授參加國際攝影獎屢奪金

國際四大攝影獎中的東京、紐約攝影獎上個月公布，其中獲獎人不約而同都出現了一位台灣人的名字，這位攝影名家是國立清華大學核工所教授梁正宏，特別的是，梁於2020年才以62歲的「高齡」開始正式接觸攝影，短短5年已從一竅不通的門外漢，成為最受矚目的攝影「新星」。

清大指出，梁正宏去年在IPA國際攝影大賽、PX3法國巴黎攝影大賽等8項賽事獲獎連連。最大的驚喜則在去年最後1個月出現。梁正宏在TIFA東京國際攝影大賽拿到3銀、1銅、3榮譽獎，並在NYPA紐約國際攝影大賽榮獲2金、13銀、3榮譽獎的傲人佳績。

更令人佩服的是，這些七彩紛呈的照片其實出自一雙先天辨色異常（色弱）的攝影之眼。梁正宏說，他從小就對美的事物特別有感觸，喜歡畫畫，總被老師誇獎「用色大膽」，當年還差點進了師大美術系。但某次化學實驗，他對試紙顏色的判讀和同學都不一樣，這才知道他的眼睛原來有辨色異常的問題。

梁正宏說，踏入學界後，他仍持續他喜愛的寫作並投稿。一次西藏旅遊的見聞被退稿，成了他學習攝影的契機，因為他不服氣編輯那句「這世界會拍照的人多的是」，因此他自此拿起相機，開始挑戰國內各大攝影學會舉辦的賽事，每個月被交件時間追著跑，「簡直比做研究還辛苦。」好在他用照片證明了辛苦總會開花結果。