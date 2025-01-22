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先天辨色異常62歲才接觸攝影 清大教授參加國際攝影獎屢奪金

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
「Mending fishing nets」獲得TIFA東京國際攝影大賽榮譽獎。圖／清大提供
「Mending fishing nets」獲得TIFA東京國際攝影大賽榮譽獎。圖／清大提供

國際四大攝影獎中的東京、紐約攝影獎上個月公布，其中獲獎人不約而同都出現了一位台灣人的名字，這位攝影名家是國立清華大學核工所教授梁正宏，特別的是，梁於2020年才以62歲的「高齡」開始正式接觸攝影，短短5年已從一竅不通的門外漢，成為最受矚目的攝影「新星」。

清大指出，梁正宏去年在IPA國際攝影大賽、PX3法國巴黎攝影大賽等8項賽事獲獎連連。最大的驚喜則在去年最後1個月出現。梁正宏在TIFA東京國際攝影大賽拿到3銀、1銅、3榮譽獎，並在NYPA紐約國際攝影大賽榮獲2金、13銀、3榮譽獎的傲人佳績。

更令人佩服的是，這些七彩紛呈的照片其實出自一雙先天辨色異常（色弱）的攝影之眼。梁正宏說，他從小就對美的事物特別有感觸，喜歡畫畫，總被老師誇獎「用色大膽」，當年還差點進了師大美術系。但某次化學實驗，他對試紙顏色的判讀和同學都不一樣，這才知道他的眼睛原來有辨色異常的問題。

梁正宏說，踏入學界後，他仍持續他喜愛的寫作並投稿。一次西藏旅遊的見聞被退稿，成了他學習攝影的契機，因為他不服氣編輯那句「這世界會拍照的人多的是」，因此他自此拿起相機，開始挑戰國內各大攝影學會舉辦的賽事，每個月被交件時間追著跑，「簡直比做研究還辛苦。」好在他用照片證明了辛苦總會開花結果。

梁正宏指出，去年他獲得國際影藝聯盟博學會士（EFIAP）榮銜，妻子陪著他出席典禮，看到盛大場面才驚訝問道「原來你那麼厲害？」他分享，所追求的不過是一個能讓自己感動的畫面，「就算拍了8個鐘頭，只有1張照片能用，也甘願。」他相信，人生沒有白走的路，每一步都算數。

梁正宏拍攝的「鍾馗煬火」榮獲NYPA紐約國際攝影大賽金牌肯定。圖／清大提供
梁正宏拍攝的「鍾馗煬火」榮獲NYPA紐約國際攝影大賽金牌肯定。圖／清大提供
「Dancing on dreams」獲得NYPA紐約國際攝影大賽銀牌。圖／清大提供
「Dancing on dreams」獲得NYPA紐約國際攝影大賽銀牌。圖／清大提供
「Fun with chasing bubbles」獲得NYPA紐約國際攝影大賽銀牌。圖／清大提供
「Fun with chasing bubbles」獲得NYPA紐約國際攝影大賽銀牌。圖／清大提供
「Enter the dragon」獲得TIFA東京國際攝影大賽銀牌。圖／清大提供
「Enter the dragon」獲得TIFA東京國際攝影大賽銀牌。圖／清大提供
梁正宏從小就對美的事物特別有感觸。這張「Take my halberd」獲得2024年紐約國際攝影大賽銀牌。圖／清大提供
梁正宏從小就對美的事物特別有感觸。這張「Take my halberd」獲得2024年紐約國際攝影大賽銀牌。圖／清大提供
「Elassen Rorbuer（伊蓮森蘿蔔屋）」獲得IPA國際攝影大賽旅遊組「一等獎」。圖／清大提供
「Elassen Rorbuer（伊蓮森蘿蔔屋）」獲得IPA國際攝影大賽旅遊組「一等獎」。圖／清大提供

紐約

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