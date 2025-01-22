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不想住宿舍！大一新生想外宿憂交不到朋友 過來人：不用擔心

聯合新聞網／ 綜合報導
一名大一新生打算自己租房住，但又會擔心認識不到人。圖／Ingimage
一名大一新生打算自己租房住，但又會擔心認識不到人。圖／Ingimage

大學時如果不住宿舍，是否會影響人際關係呢？一名女網友發文，稱自己是大一新生，性格內向，且不能忍受跟他人住同一間房，因此打算自己租屋，但又會擔心認識不到人，人際關係會出現問題。對此，過來人指出：「完全不用擔心此問題。」

一名女網友在Dcard發文，表示她是大一新生，性格內向，且不能忍受和其他人住同一間房的緣故，不想住學校的宿舍。她列舉出不住宿舍的原因，包括不能忍受髒的東西、不能接受噪音和光亮、需要自己的空間、想要養寵物。

原PO也煩惱，假如另找租屋會趕不上開學的時間，且對新城市不熟，恐怕會有危險，加上大一並沒有認識的人，不住宿舍人際關係很可能出現問題，如果課堂上要分組討論會很麻煩。對此，原PO請教網友們的意見。

此文一出，不少過來人認為不用擔心人際關係，「完全不用擔心這個問題，交朋友完全看自己造詣跟個性，我們班很多人緣好、人脈廣的人大一都沒住宿」、「我讀了兩次大一從一開始就是自己住外面還是認識很多人」、「我就是大一外宿的，個人覺得人際關係還是要看你本身個性，住校與否影響沒那麼大」。

也有網友勸原PO還是要外宿，否則依她的個性可能影響室友，「妳都知道自己不能跟別人住了，那當然出去外面自己住了啊，不然就是看學校有沒有單人宿舍，妳的情況大概住宿舍三天就想跑了」、「有這麼多限制的話不建議住宿舍」、「別人才要嫌妳問題太多吧，要住宿舍就是要配合，不然就搬出去，外宿住得也開心」。

大學生 宿舍

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