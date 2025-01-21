快訊

清泉崗基地悲劇…遭戰機發動機吸入身亡 當事人剛晉升士官長

庫克也不用「巧控滑鼠」…MacBook滑鼠推薦是什麼？網齊推3款可取代

拿不到綠卡了！川普簽署行政命令 旅美生小孩「這天起」將不再獲公民權

餐旅教育之父李福登離世 享壽90歲…高雄餐大校旗降半旗哀悼

中央社／ 高雄21日電
國立高雄餐旅大學創校校長李福登。圖／吳淑華提供
國立高雄餐旅大學創校校長李福登。圖／吳淑華提供

國立高雄餐旅大學創校校長李福登昨天離世，享壽90歲。高餐大今天表示，李福登致力培養餐旅人才，對台灣餐旅服務業有不可抹滅的貢獻，即刻起至27日校旗降半旗哀悼。

高餐大今天在臉書（Facebook）發文公布李福登離世消息，高餐大表示，李福登從籌備到創校治理過程十餘載，致力培養餐旅人才，提升產業社會高度，讓高雄餐旅大學躍然為亞洲第一的餐旅學校，對台灣餐旅服務業有不可抹滅的貢獻，全體師生同感悲痛不捨，即刻起至1月27日校旗降半旗。

李福登素有「餐旅教育之父」之稱，曾獲頒總統府頒贈二等景星勳章，高餐大校長陳敦基表示，「李創校校長福發已於睡夢中安然仙逝，甚是扼腕、深覺不捨！李校長於29年前創立國內唯一以餐旅為專業的國立高雄餐旅大學。」

陳敦基說，校園內一草一木到一磚一瓦，都凝聚著李福登智慧的結晶與堅毅的實踐精神，不僅為學校奠定了深厚的發展基石，也為國內餐旅教育畫下了歷史性的篇章。

高餐大貼文表示，若想緬懷李福登，即日起至26日上午9時至12時、下午2時至4時，可於九龍禮儀館21靈堂（高雄市鳥松區本館路330號）以一柱清香，表達追思之意。

根據高餐大資訊，李福登出身嘉義布袋小漁村，由母親扶養長大，從小經歷困苦環境，籌備成立高餐大時，數度遠赴歐美餐旅先進國家取經，汲取經驗，開設實用課程，倡導「三明治教學法」讓學生做中學，學中做，讓學生未步出校門即擁有豐富實務經驗。

高雄市

延伸閱讀

中職／台鋼vs.岱鋼！雄鷹邀Oisix新潟天鵝之皇交流賽 2月底高雄過招

「吉伊卡哇」現身高雄市區！高雄冬日遊樂園ｘ全家 限量商品同步登場

因應春節需求 台鐵加開8班七堵-高雄「全車自由座」

高雄新媒體人才培育中心短影音課程 吸引近600學員

相關新聞

2025企業最愛科大調查 台科大蟬聯公立冠軍、私立這校獨占鰲頭

1111人力銀行、TUN大學網【2025企業最愛大學調查】顯示，企業最愛僱用人才畢業學校，在「公立科技大學排行」部分，今...

餐旅教育之父李福登離世 享壽90歲…高雄餐大校旗降半旗哀悼

國立高雄餐旅大學創校校長李福登昨天離世，享壽90歲。高餐大今天表示，李福登致力培養餐旅人才，對台灣餐旅服務業有不可抹滅的...

高科大青藝獎典藏作品突破百件 今年展開5場全台巡迴特展

國立高雄科技大學創立青藝獎祭出百萬元獎金鼓勵青年藝術家創作，6年來參賽作品超過3600件，典藏作品已有129件，今年將展...

高齡90歲！氣象主播李富城重返校園 修讀世新管理碩專班

資深氣象主播李富城雖已高齡90歲，不僅親手操作錄影、剪接、上傳影片，在線上直播報氣象，現在還將進入世新大學傳播管理學系碩...

全台僅4校 靜宜大學獲教部職涯輔導「全校類精進組」

靜宜大學連續5年獲得教育部青年發展署「大專校院推動職涯輔導補助計畫」補助，今年更以「職涯領航．AI X永續職輔雙軸」榮獲...

想月入10萬…社工系女大生問「錢途」在哪？網搖頭：選錯服務對象

「社工系」畢業後可從事什麼工作呢？一名女網友發文，稱自己目前是社工系的學生，希望能夠從事月薪10萬以上的工作，但卻發覺很多人指出當社工「低薪」，於是請教網友：「社工要怎麼才有『錢』途呢？」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。