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高科大青藝獎典藏作品突破百件 今年展開5場全台巡迴特展

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高科大青藝獎典藏作品累計有129件，今年將展開5場全台巡迴特展。圖／高科大提供
高科大青藝獎典藏作品累計有129件，今年將展開5場全台巡迴特展。圖／高科大提供

國立高雄科技大學創立青藝獎祭出百萬元獎金鼓勵青年藝術家創作，6年來參賽作品超過3600件，典藏作品已有129件，今年將展開5場全台巡迴特展。校長楊慶煜表示，青藝獎不拘泥創作形式，典藏作品為現代青年當下所思所想的繪畫、雕塑、攝影、影像、聲音，非常多元。

為讓藝文在校園無所不在，楊慶煜一手催生青藝獎，以海納百川、兼容並蓄為核心概念，不限主題、不限媒材、不限創作類型，鼓勵青年藝術家的藝術創作。

高科大2019年開辦第1屆「青藝獎」，成為國內藝術圈的重要盛事，參賽作品超過3600件。6年來，經專業評審團嚴謹和客觀選拔，已頒發6件金獎、3件特別獎及120件典藏獎，典藏作品數量129件。

楊慶煜指出，在校園典藏藝術品是為培養科技大學校園藝術力，具備科技專業青年學子更要有對藝術鑑賞能力，才能激發更多想像力和創造力，在職場保有永續競爭力。

回憶開辦青藝獎前，他向盈正豫順電子公司董事長許文，闡述藝術家莫瑞吉奧·卡特蘭用膠帶貼香蕉作品的藝術價值與趣味，沒想到促成了許文長期支持贊助，青藝獎總獎金上百萬元，吸引眾多青年藝術家投件參賽。

見證青藝獎6年藝術成就的許文給予青藝獎極高評價，他說「把技術發揮到極致就是藝術；將藝術表現到完美就是技術」成了青藝獎最佳寫照。

獲第6屆青藝獎特別獎的藝術家徐睿甫說，青藝獎超級年輕，在這裡可以看見年輕的藝術家用自己的方式思考社會，這是青藝獎有意義的地方。

高科大典藏藝術品已突破百件，計畫今年啟動全台青藝獎典藏作品巡迴特展「近未來之形」，實踐人文與科技共創教育理念，展現未來大學的多元與高度。

此次巡迴特展「近未來之形」邀台南應用科技大學美術系教授鄭勝華擔任策展人，他強調，特展巡迴展覽主軸讓更多人接觸青年藝術觀點，體會藝術對現實改造的潛能，這不僅是一場藝術饗宴，更是一個探索未來的文化對話。

高科大青藝獎典藏作品累計有129件，今年將展開5場全台巡迴特展。圖／高科大提供
高科大青藝獎典藏作品累計有129件，今年將展開5場全台巡迴特展。圖／高科大提供
高科大青藝獎總獎金上百萬元。圖／高科大提供
高科大青藝獎總獎金上百萬元。圖／高科大提供
高科大青藝獎典藏作品累計有129件，今年將展開5場全台巡迴特展。圖／高科大提供
高科大青藝獎典藏作品累計有129件，今年將展開5場全台巡迴特展。圖／高科大提供

校園 藝術家 青年 高雄科技大學

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