2025企業最愛科大調查 台科大蟬聯公立冠軍、私立這校獨占鰲頭

1111人力銀行、TUN大學網【2025企業最愛大學調查】顯示，企業最愛僱用人才畢業學校，在「公立科技大學排行」部分，今年由台灣科技大學蟬聯冠軍，依序則是台北科技大學、高雄科技大學、雲林科技大學以及虎尾科技大學。 「私立科技大學排行」今年仍由致理科技大學獨占鰲頭。

此項調查是在2024年8月1日至9月30日期間調查，調查對象為具有選才、用才權力的企業負責人、主管及人資進行抽樣調查，以線上問卷進行發送，有效份數2297份，在95%的信心水準下，正負誤差值2.05%

1111人力銀行指出，AI題材正火，點燃企業界對於理工人才的渴求，台科大與AI晶片巨頭NVIDIA、PC大廠華碩共同成立AI數位雙生實驗室（AI Digital Twin Lab），協助師生訓練並運行大規模的深度學習模型，強化學生在生成式AI和數位雙生技術的研究和應用能力，培育符合產業需求人才。

百年歷史的北科大，重視實作的治學精神，全力發展實務教學與產學合作，是台灣第一所培育工業人才的學府，迎戰AI時代來臨，整合多方資源，成立獨步全台的前瞻技術研究總部，深耕AI、資安、智慧鐵道等學位學程，人才培育方針貼近業界所需。

雲科大師資團隊有超過五成教師獲得歐、美、日名校博士學位，七成教師更投入產學合作，藉由學習地圖的規劃，對焦關鍵產業，協助學生在眾多課程中，提供職涯發展路徑，打底良好的核心能力，達到「畢業即就業、就業需優質」。

至於「私立科技大學排行」，致理科技大學今年依舊獨占鰲頭，依序排名為明新科技大學、龍華科技大學、景文科技大學、德明財經科技大學。

致理科大校友高達9萬多人，在業界有深厚的人脈、良好口碑，校方深耕產學，掌握趨勢與時俱進設定教學方向，培養出來的學生具備多元化的職能，與近千家企業簽訂就業守護神合作，畢業前即考取特定證照，透過課程、參訪與實習等機會提前熟悉企業文化，用證照含金量與競賽獎牌加值職能。

明新科大，鄰近新竹科學園區與工業區及北台灣數個工業區，全球前十大IC封測大廠過半都在學校附近設廠，除具備地理位置優勢，產業群聚容易吸引企業資源，共同培育人才與研發技術。學校為學生打造有如「Mini TSMC」的半導體人才培育基地，學生在類產業產線的扎實訓練下，縮短學用落差，再加上推動封測雙證照制度，落實「訓考就業」的育才理念，加速與產業對接。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，隨著時代變遷，勞動市場對於應屆畢業生的需求漸趨多元化，應屆畢業生在求職過程中，面臨的挑戰與企業的期待，仍存在一定差距。值得關注的是，企業需求已逐漸從硬技能轉向軟實力，根據1111人力銀行調查數據顯示，工作態度（82.2%）是企業在招聘過程中最重視的特質，其次是溝通能力（81.9%）、團隊合作精神（70.8%）、抗壓能力（69.6%）以及學習能力（69.5%）。至於專業知識雖然對應屆畢業生的求職競爭力有一定影響，但並未列入企業最看重的前五名特質。這表明隨著市場的迅速變化和行業發展，企業愈來愈重視員工的適應能力和快速學習的能力，而非僅僅依賴在校所學的理論知識。

當應屆畢業生入職後，企業通常會給予一段適應期，以便他們能漸進式融入工作環境和熟悉職位內容。根據調查，44%的企業會給予應屆畢業生3至4個月的磨合期，而23.1%的企業願意將適應期延長至5至6個月，這也反映企業對於應屆畢業生的不同期待，針對Z世代也必須更具包容性。