全台僅4校 靜宜大學獲教部職涯輔導「全校類精進組」

靜宜大學連續5年獲得教育部青年發展署「大專校院推動職涯輔導補助計畫」補助，今年更以「職涯領航．AI X永續職輔雙軸」榮獲全國僅4校入選的「全校類精進組」，成績亮眼。

靜宜職產長魏清圳說，該校透過全方位職涯輔導，結合系所職涯與企業導師、校外業師及專業諮詢師等；並透過校友及雇主回饋，共同打造深度AI應用及產學合作，有效縮短學生畢業後求職適應期，實現學生、企業與學校共贏局面。

魏清圳表示，靜宜在大一新生「職涯探索期」，透過CPAS「職業適性診斷測驗」，協助學生自我探索瞭解性向及職涯發展；大二「職涯確立期」，藉由UCAN共通與專業職能診斷，輔導學生撰寫「職涯學習規劃書」，並協助瞭解產業趨勢訂定學習及就業方向。

大三「職涯強化期」，安排企業參訪與座談並提供企業實習，提前體驗面試、熟悉職場環境與產業發展；大四「職涯接軌期」，藉由專業職涯顧問與業師協助完成特色履歷，並透過產學合作及國內外實習，幫助學生快速掌握產業趨勢成為創新生力軍。

靜宜大學於各系所設立一名「職涯導師」，達到「一系一職輔」機制；並藉由畢業生流向追蹤分析系統，瞭解系所未來出路；校方也定期召開的調查說明會成為擬定「提升就業」或「輔導升學」的重要參考依據。

靜宜校方運用台中跨境體驗示範基地場域，辦理創新人才工作坊等，培育電商人才成為跨國廠商國際招募人才的重要管道。

AI技術影響現在與未來的就業市場，既會取代一些傳統工作，同時也會創造新的職缺，魏清圳指出，該校的「精進創新」策略在職涯輔導中，結合人工智慧(AI)與永續雙軸策略，以因應數位化轉型與永續發展的雙重挑戰。

魏清圳表示，靜宜依企業人才需求規劃就業學程，再結合實習以達畢業後留任進行永續人才培力；在產學合作方面則設置永續發展、淨零科技領域相關課程，提供產業淨零轉型所需的技術與專業培育。