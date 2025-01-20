快訊

台股「機器人大軍」只剩它再創新高 漲停排隊買單逾4.8萬張

下班注意！強烈大陸冷氣團來襲「9縣市下探10度」 一路冷到明上午

賴總統接見崇越論文大賞得主：續推高等教育深耕計畫

中央社／ 台北20日電

總統賴清德今天接見崇越論文大賞得獎學生，他表示，政府會持續推動高等教育深耕計畫、玉山學者計畫，並協助學校與產業共同開發課程，培育更多國家發展需要的人才；並勉勵得獎學生都是未來國家發展的重要力量，祝福持續精進、創新突破。

總統賴清德上午接見「2024第十七屆崇越論文大賞特優與優等論文得獎碩博士生及主辦單位代表」，訪賓一行由台灣管理學會理事長黃營杉率領，總統府秘書長潘孟安、教育部次長葉丙成陪同接見。

賴總統致詞時表示，去年，崇越論文大賞邁入第17屆，有來自73所大專校院、10個不同國家、超過1023位碩博士生的參與，恭喜得獎學生在激烈的競爭中脫穎而出。得獎學生都是未來國家發展的重要力量，祝福持續精進、創新突破，未來站上更大的舞台、綻放更耀眼的光芒。

賴總統指出，崇越論文大賞被稱為「管理學界奧斯卡」，學生也是在學術領域有著無比的熱忱、堅持和貢獻，才能獲得肯定。感謝崇越科技和台灣管理學會，多年來透過這個獎項，激發年輕學子的研究能量與創意，讓台灣學術研究能夠持續進步發展。

賴總統認為，國家的發展、社會的進步，永遠都需要「創新」的力量。而「創新」，仰賴產官學研，跨領域、跨世代人才的踴躍參與和交流合作。很高興看到得獎學生年紀輕輕，已經在學術領域嶄露頭角，帶來創新、注入活水。各項創新研究，將會為政府決策提供科學依據，為產業發展提供理論指引，更為社會帶來實際的解決方案。

總統說，未來政府也會繼續推動各項計畫，提升國內的學研能量，促進學術發展。首先，政府會持續推動「高等教育深耕計畫」，除了挹注資源，協助大學深化研究能量，也會強化大學教學成效，讓學生能夠培養面對未來世界的關鍵能力。第2，「玉山學者」計畫已經有相當的成效，會繼續延攬國際優秀研究人才，引進國際的學術能量，在台灣扎根，提升台灣整體的學研能力。

總統接著說，第3，從2021年「產學創新條例」通過以來，不論是半導體、智慧製造，或是人工智慧、循環經濟等國家重點領域的研究學院都陸續成立，也有更多企業投入培育產業高階人才。未來，政府會持續協助學校與產業共同開發課程，讓企業的研發資源，可以跟大學研究能量結合，培育更多國家發展需要的人才，為促進產業創新，提升國家整體競爭力而努力。

賴清德 高教深耕計畫

延伸閱讀

民調／六成民眾反罷免 羅智強：提醒賴清德當家不鬧事

民調／賴清德不信任創新高 韓國瑜滿意度與賴相近

找川普「10人黑名單」建台美關係？徐巧芯驚呼：賴總統還見了3位

【重磅快評】林俊憲示範 福爾摩沙有什麼仇恨放不下

相關新聞

全台僅4校 靜宜大學獲教部職涯輔導「全校類精進組」

靜宜大學連續5年獲得教育部青年發展署「大專校院推動職涯輔導補助計畫」補助，今年更以「職涯領航．AI X永續職輔雙軸」榮獲...

想月入10萬…社工系女大生問「錢途」在哪？網搖頭：選錯服務對象

「社工系」畢業後可從事什麼工作呢？一名女網友發文，稱自己目前是社工系的學生，希望能夠從事月薪10萬以上的工作，但卻發覺很多人指出當社工「低薪」，於是請教網友：「社工要怎麼才有『錢』途呢？」。

2025企業最愛大學排行出爐 這校超越台大奪冠、2私校搶進前10強

大學學測今天是最後一天，少子化衝擊大學招生，10年來已有超過15所大學關門，教育部預估117學年時，大一新生只剩15.7...

企業最愛私立大學排行榜 2老牌私校奪冠亞、這校首度搶進前5

1111人力銀行、TUN大學網發布【2025企業最愛大學調查】，在「私立大學排行」當中，今年淡江大學、輔仁大學、元智大學...

無用之用是為大用！ 中文系逆襲用 AI 解讀甲骨文之謎

AI人工智慧當道，高含金量的理工相關科系，成為學生及家長的一時之選，但跨域學習，文組科系學生一樣可以衝出自己的一片天。

獎學金育才 亞大護理學系 百萬年薪不是夢

全台醫護荒，亞洲大學護理學系因獲得中國醫藥大學和亞洲大學二家附屬醫院，及全台十七家醫院提供「優秀護理獎學金」，每年十二萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。