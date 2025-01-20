2025企業最愛大學排行出爐 這校超越台大奪冠、2私校搶進前10強

大學學測今天是最後一天，少子化衝擊大學招生，10年來已有超過15所大學關門，教育部預估117學年時，大一新生只剩15.7萬人，成為各校辦學的一大挑戰，各大學校無不在「校務治理與經營」、「教學與學術專業」、「辦學成效」以及「社會責任與永續發展」等面向持續精進，以培育業界人才為首要之先，企業對於現下高教人才素質是如何評價？

1111人力銀行與TUN大學網合作「2025企業最愛大學」調查，針對有選才權力的企業負責人、主管及人資進行抽樣，調查項目包括「整體表現排行榜」、「公私立大學排行榜」、「公私立科技大學排行榜」、「18學群職場競爭力排行榜」以及「畢業生特質」等大類，分析企業主在進用人才時最偏好的學校，以及重視的特質，提供給即將進入大學校園的新鮮人與家長做為選擇校系的參考。

今年企業最愛大學評比，從「整體表現排行」的十強來看，分別是成功大學、臺灣大學、臺灣科技大學、陽明交通大學、清華大學、政治大學、臺北科技大學、中央大學、淡江大學、輔仁大學。

在「公立大學排行」當中，今年前五名分別是成功大學、臺灣大學、陽明交通大學、清華大學以及政治大學。

成功大學，在國科會支持下籌組大南方科研產業化平台，匯集12所平台學校的研發量能及前瞻技術成果，活絡高雄大南方產業淨零轉型所需的人才串聯、前瞻技術創新及交流，成為引領南臺灣產業轉型的中流砥柱，兼具學術研究與接軌實務的方向，讓畢業生備受業界關愛。

臺灣大學，在QS 2025年世界大學排名中，世界排名第68，是臺灣唯一進入世界百大的高等教育機構。擁有16個學院，58個學系、146個研究所、34個碩博士學位學程，橫跨自然科學與人文社會藝術領域，每學期開設的課程數將近8,000班，無論從擁有的學術領域或開設之課程數，在全國的大專校院中無人能出其右，多元的教學資源與人才，滿足了不同產業的需求。

陽明交通大學，目前有9個校區分布於5個縣市，20個學院，學生人數約2萬人，研究生佔58.5%，前瞻資通訊技術及大數據人工智慧是其優勢及強項，在深厚研發技術下掌握脈動與日俱進，孕育出許多科技圈翹楚人才。

政治大學一直以人文社會科學為核心優勢，人才質量極佳，面對理工名校夾擊，表現依舊亮眼。為了推動國際化人才培育，與美商超微半導體公司（AMD）強強聯手，共同簽訂產學合作備忘錄（MOU）。深厚的人文社會科學底蘊，結合AMD強大的AI實力，積極推動臺灣北部AI生態圈建立指日可待。

臺北大學持續深化中興法商時期的特色專長領域，與臺北科技大學、臺北醫學大學、臺灣海洋大學共組「臺北聯合大學系統」，共享教學與圖書資源，開發跨領域整合研究，合辦學程、跨校輔系雙主修，培育職能導向的特色人才，在各行各業發光發熱。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，今年的排名互有消長，傳統理工名校強勢霸榜，具備即戰力的科技大學急起直追，AI熱潮方興未艾，引領學校求新求變，跨領域學程已成顯學，愈加重視知識的整合，以及培養學生解決問題的能力。

黃若薇表示，隨著全球AI龍頭輝達在台灣設立海外總部幾乎已成定局，搶著念高含金量的理工相關科系，更成為考生及家長的一時之選，建議學測放榜後，考生可先核對答案並進行1111「落點分析」，透過科學精準的大數據，有助於考生順利申請到有興趣、有前景的夢幻科系。