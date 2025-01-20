企業最愛私立大學排行榜 2老牌私校奪冠亞、這校首度搶進前5

1111人力銀行、TUN大學網發布【2025企業最愛大學調查】，在「私立大學排行」當中，今年淡江大學、輔仁大學、元智大學三校鼎立，逢甲大學排名第四和去年一致，世新大學今年強勢進榜，排名第五。

這項調查每年進行一次，此次調查時間為2024年8月1日至9月30日止，針對具有選才、用才權力的企業負責人、主管及人資進行抽樣調查。透過線上問卷進行發送，有效份數2297份，在95%的信心水準下，正負誤差值2.05%。

1111人力銀行指出，淡江大學與輔仁大學，兩所學校都是老牌私校，校友眾多且遍布各領域，成為未來畢業生就業的一大利基，淡江大學近年以「AI+SDGs=∞」為校務發展主軸，積極建置全雲端校園、線上教學平台及智慧節能系統。推動彈性學制，鼓勵跨領域學習，在資訊工程、電機工程、機械與機電工程等科系，強調資訊科技與智慧製造實作；而商管學院的資訊管理學系及AI創智學院的人工智慧學系，則重視AI應用與實務培訓，全面增進學生的職場競爭力，成效斐然深獲企業主重視。

輔仁大學是全台少數具有附設醫院的全方位綜合型大學，系所橫跨文、理、管理、外語、藝術、醫學、民生等不同領域，2020年成立第13個學院「創新跨領域學院」，讓學生擁有更豐沛的跨域學習選擇，同時擁有2000多位的專兼任師資，外籍教師比例居私校之冠，多元學習風氣是一大特色，學生在校就能培養出跨領域專長。

世新大學今年今年搶下第五，教學環境與軟硬體設備，滿足學生多元的學習需求，將傳播理論與方法集結應用於不同學系，邀請國內外業師任教，傳遞豐富經歷及專業知識，特色師資與教學成果相輔相成，激盪出口碑。

1111人力銀行發言人黃若薇指出，受惠於政府定額減免私立大專學雜費的政策，拉進選擇私立學校與公立學校的學費，未來私校有機會招到更適才適性的學生，得以進一步提升學生素質以及註冊率，更能拉抬畢業生在企業主心目中的評分表現。