無用之用是為大用！ 中文系逆襲用 AI 解讀甲骨文之謎

AI人工智慧當道，高含金量的理工相關科系，成為學生及家長的一時之選，但跨域學習，文組科系學生一樣可以衝出自己的一片天。

鄧同學在淡江大學主修中國文學系，後來上網自學程式語言，大二下申請雙主修資訊工程學系成功，大三開始雙主修，強化個人競爭力。根據她的個人觀察，身邊同學多會選擇，跨域到外語學院或商學院，像自己一樣願意挑戰工學院領域的算少數。

鄧同學直言，讀文組不會沒出路，讀中文系能培養語文素養，學習文體、各家思想等內涵，如同以文學打基礎，若能有「資訊技能」的硬功夫加持，個人實力必能再上一層樓。鄧同學曾在校內專題製作主動請纓擔任組長，與資工系同學組隊參賽，利用深度學習模型，以「甲骨文辨識」主題，影像辨識研究有成，一舉奪下分組佳作獎。

一般人的畢業門檻是128學分，雙主修要修完該科系的所有專業必修，鄧同學為此延畢一年，擔心修不完，白天上完課，晚上繼續在夜間部聽課，學分修好修滿高達238分。

淡江時報培育出許多傑出新聞人才，因為校內有多元的實作磨練機會，鄧同學在課業繁忙之餘，還利用空堂休閒，擔任淡江時報攝影記者，打磨用畫面說故事的能力，累積實務經驗。

向機會主動靠近的鄧同學，克服跨領域學習的堅持與努力，加上樂於分享的態度，獲得師長高度肯定與稱讚。目前鄧同學正攻讀淡江資訊工程碩士班一年級，她表示，要先完成碩士論文，畢業後想朝PM領域發展，當個產品經理人，發揮文學與結合資訊綜效的能力。

致理科技大學資管系大四學生劉育承、吳幸真、吳欣恬、李詠薇、沈雅姿、吳柚彤，攜手新北市石碇高中學生組成團隊，善用無人機與AI數位科技等，協助石碇茶農解決人力老化及水土保持，開發出監控系統APP等解方，對環境及傳統產業的永續產生貢獻，獲得教育部首屆「人文社會永續行動創新應用競賽」優選殊榮。

「精誠所致．金石為開」，以石碇茶園的水土保持、山坡地使用為主要議題，多次訪問茶農，種茶人年紀較長、體力負荷大，大範圍種植無法即時顧及水土保持等問題，學生們在三個月內拍了40多支影片及無數張照片，善用無人機空拍及數位分析影像，開發出茶園監控系統APP，降低茶產業勞動力及與科技應用結合的門檻。

致理科技大學為培育學生擁有實務應用能力，積極推廣「運用AI工具提升自主學習與工作效率」，導入「AI領航、智慧學習」DNA，協助學生運用生成式AI進行專題製作與研究深化，使學生善用AI工具幫助自己達到事半功倍的學習，也讓學生為未來職場提前準備。

學校推動雙PBL模式(Problem-Based Learning + Project-Based Learning)專題製作，以解決業界需求之議題式專題。劉同學擔任組長之職，由指導老師黃信博與業界專家雙向共同指導學生完成石碇茶園專題，包含行銷、無人機茶園監控系統開發等。

近年致理科大為鼓勵學生參加國際及全國競賽提供穩健的輔導與獎勵機制，媒合專業師資指導與培訓，提供學生參賽報名費、交通費、保險費等補助，為增加學生參賽獲獎，除了公開表揚外還有優渥獎金，平均一年投入補助與獎勵經費近250萬元，讓學生比賽無後顧之憂。