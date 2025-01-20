想月入10萬…社工系女大生問「錢途」在哪？網搖頭：選錯服務對象

「社工系」畢業後可從事什麼工作呢？一名女網友發文，稱自己目前是社工系的學生，希望能夠從事月薪10萬以上的工作，卻發覺很多人指出當社工「低薪」，於是請教網友：「社工要怎麼才有『錢』途呢？」

一名女網友在Dcard發文，表示她是社工系的大學生，爸爸是一位人資，經常會跟許多國內外的同事打交道，讓她很嚮往能夠與人溝通的職業，於是選了社工系，希望跟更多人接觸，且能夠幫助到人，覺得「很棒」。

原PO表示，她從小也嚮往能夠從事「高薪」的工作，想月入至少10萬，但許多人卻指出社工是「低薪」的工作，於是詢問網友該如何提升自己的薪水，也請教過來人就讀社工系的「錢途」到底在哪裡呢？

此文一出，不少網友建議原PO可從事業務相關的工作，「選擇比努力重要，要賺到錢一定不是社工，沒專長要翻身，最快就是去做業務，高單價的業務最好」、「可以考慮業務工作，新人也有機會月入十萬，工作時間彈性沒有限制，無人力考核」。

也有網友指出社工低薪的原因，「妳的薪水跟妳生產的東西有沒有市場價值有正比關係，妳要先搞懂這個道理，妳提供服務給有錢人，有錢人需要妳的服務，他們願付價格很高，那妳的服務市場價值就很高，而當社工服務對象則不是如此，薪水不可能多」。

但也有網友指出，社工薪水「不錯了」，並不算特別低薪，「安穩跟溫飽可以，社工師的薪水在純文組學生裡已經算不錯了，不然就趕快考公社或累積經驗當督導（公部門）薪水不錯」、「吃不飽餓不死的行業，就算基金會的主任也不一定有5、6萬」。