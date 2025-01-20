獎學金育才 亞大護理學系 百萬年薪不是夢

全台醫護荒，亞洲大學護理學系因獲得中國醫藥大學和亞洲大學二家附屬醫院，及全台十七家醫院提供「優秀護理獎學金」，每年十二萬至十三萬元，若加上亞大創辦人蔡長海提出畢業即高薪就業等「四大保證」，學生就業後年薪可破百萬元。

蔡長海說，亞大附屬醫院八年前啟用，現又在豐原區蓋第二家醫院和一家長照機構，以及生技、公托園區，需育才二千人。中醫大和亞大附屬的兩家醫院提供亞大學生「護理獎學金」，每位學生四年可領五十二萬元，均保證就業。

他也對亞大護理學系領獎學金的學生提出「四大保證」，包括畢業後到亞大附屬醫院就業，月薪五萬元起跳、純白天班年薪八十萬以上、輪三班者年薪破百萬元，以及每個月可休假八天。以今年為例，平均加薪百分之五，比公務機關百分之三還高。員工若介紹護理師到亞大醫院，每人有兩萬元獎金。

此外，中醫大醫院提供「醫療資訊獎學金」給亞大資工ＡＩ同學，每位學生四年可獲四十萬元。亞大附醫提供「長照獎學金」給亞大長照系，每位學生四年廿四萬元。

亞大校長蔡進發說，新生繁星、考試分發、四技二專甄選入學的各項獎學金，最高三百六十萬元。今年新增加「英文前標及任何一科均標者」每年獎學金二萬元。畢業後可到「中亞聯大」附屬的卅個醫療體系、衍生企業就業。