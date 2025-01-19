快訊

正確明智決定...台中婦搭公車聽到名下房產被抵押 嚇傻做對一事沒上當

以哈第一階段停火協議生效！33名釋放人質名單曝 聲明揭延遲原因

114學測國文／老師也寫到不耐煩…考題鑑別度高 1題幹不明確答案有爭議

聽新聞
0:00 / 0:00

不倫牽手被拍照？大學已婚院長傳師生戀 積極助女博士生拿教職遭爆料

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
中部某大學管理學院院長被爆料與指導的女博士生有婚外情。圖／Ingimage
中部某大學管理學院院長被爆料與指導的女博士生有婚外情。圖／Ingimage

中部某大學管理學院院長被爆料與指導的女博士生有婚外情，該院長私心欲幫剛獲博士學位的女博士生取得助理教授一職，該大學回應表示，目前管理學院教師聘任仍在面試階段，尚未決議聘任結果，校方也已啟動校園性平事件處理小組會議調查中。

該校管理學院已婚院長遭爆料與指導的女博士生發生不倫之戀，傳出有兩人手牽手、狀似親密照，女博士生的車也曾停在院長住處外，去年女博士生取得學位後，院長積極幫她爭取教職。

據了解，去年10月一名企管系老師屆齡退休，系務會議原決定不另招聘教師，或以回聘方式再續聘該師，但被院長否決，缺額將再公開招聘。女博士生即投履歷，但因她才剛取得博士學位，只在院長所開課程中曾以兼任教師模式共同授課，條件並不優。

但後來共有7名應徵者，被刷掉4人，僅剩該女博士生等3人角逐教職，但隨後也爆出有院長和女博士生幽會影片，傳出院長運用個人權勢要助女博士生取得教職的風聲。

該大學回應表示，學校公開徵才，收件後即依開課需求通知應徵者面試，並於面試後進行面試會議討論，最後上簽經人事聘任作業完成才會定案，目前管理學院教師聘任仍在面試階段，尚未決議聘任結果。

校方也強調，目前學校性平會已依據校園性別事件防治規定，召開校園性平事件處理小組會議，並成立調查小組，正在進行相關了解與處理中，而院長最近也請假中，不便回應。

兼任教師 校園 面試

延伸閱讀

學經歷全無…新鮮人面試喊「年薪80萬」 他傻眼：公司非慈善企業

面試只求「耐操」…她留英回台好失望 網揭殘酷現況：老闆最愛CP值

台大不孕症名醫爆性騷 院方改口澄清 已辭教職、醫師職

相關新聞

不倫牽手被拍照？大學已婚院長傳師生戀 積極助女博士生拿教職遭爆料

中部某大學管理學院院長被爆料與指導的女博士生有婚外情，該院長私心欲幫剛獲博士學位的女博士生取得助理教授一職，該大學回應表...

全台醫護荒 亞大護理系獲19家醫院提供獎學金搶才

全台醫護荒，亞洲大學護理系因此獲得中國醫藥大學和亞洲大學2家附屬醫院及全台17家醫院提供「優秀護理獎學金」，每年12至1...

特聘宮鬥／加給是祕密 升「皇貴妃」台大加薪至少6萬

網路曾瘋傳一篇文章，將大學職級比喻為後宮妃嬪，助理教授是「嬪」，特聘教授是「皇貴妃」。成為特聘教授每月加薪數萬元不等，是學界低薪結構的救命丹，但也有只給榮譽銜；台大等頂大特聘審查和獎勵不盡相同，宮鬥程度也不同，中研院院士陳培哲感嘆貧賤教授百事哀，特聘加給也不是年年有，還要小心被後浪推倒。被問到加給多少，教授們都很低調。

台大學士後護理系 首度雲林招生

為紓解護士荒，台大開辦學士後護理系，第8屆招生首度移師雲林，21日至3月7日受理報名，招生30名，非護理系大學畢業生才可...

借鑑哈佛！台大紀念品旗艦店開幕　這2物首日售罄超夯

國立台灣大學位於新生南路側門的新月台，由利百代公司捐贈實體建物整建，去年底NTU Hub & Store台大紀念品旗艦店...

台大學士後護理系移師雲林招生 只招30名額1／21起報名

為紓解護士荒，台大開辦學士後護理系，第8屆招生首度移師雲林，預計從本月21日受理網路報名，招收30名非護理系大學畢業民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。