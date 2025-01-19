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全台醫護荒 亞大護理系獲19家醫院提供獎學金搶才

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學護理學系開設手術全期護理課程，模擬手術室情境進行教學。圖／亞洲大學提供
亞洲大學護理學系開設手術全期護理課程，模擬手術室情境進行教學。圖／亞洲大學提供

全台醫護荒，亞洲大學護理系因此獲得中國醫藥大學和亞洲大學2家附屬醫院及全台17家醫院提供「優秀護理獎學金」，每年12至13萬元不等，紛紛到該系搶才，加上亞大創辦人蔡長海還提出畢業即高薪就業等「四大保證」，就業後年薪可破百萬元。

蔡長海說，亞大附屬醫院8年前啟用，現又在豐原區蓋第2家醫院和1家長照機構，以及生技、公托園區，需育才2千人投入服務。中醫大和亞大附屬的2家醫院為了培養好人才，提供亞大學生「護理獎學金」，每年每人13萬元，4年可領52萬元，均保證就業。亞大並全力培育學生成為「AI智慧大健康產業」人才。

他也對亞大護理系領獎學金的學生提出「四大保證」，包括畢業後到亞大附屬醫院就業，月薪5萬元起跳、純白天班年薪80萬以上、輪3班者月薪破百萬元，以及每個月可休8天。而且，以今年為例，平均加薪5%，比公務機關3%還高。員工若介紹護理師到亞大醫院，每人有兩萬元獎金。

此外，中醫大醫院提供「醫療資訊獎學金」給亞大資工AI同學，每人每年10萬元，4年可獲40萬元。亞大附醫提供「長照獎學金」給亞大長照系，每年每人6萬元，4年24萬元。

亞大校長蔡進發說，亞大新生繁星、考試分發、四技二專甄選入學的各項獎學金，最高可得360萬元。今年新增加「英文前標及任何一科均標者」每年2萬元獎學金。畢業後可到「中亞聯大」附屬30個醫療體系、衍生企業就業。

亞洲大學 缺才 護理 長照

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