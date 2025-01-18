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台大學士後護理系 首度雲林招生

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
台大學士後護理系今年首度移師雲林招生，豐泰文教基金會贊助助學金和就業基金。記者蔡維斌／攝影
台大學士後護理系今年首度移師雲林招生，豐泰文教基金會贊助助學金和就業基金。記者蔡維斌／攝影

為紓解護士荒，台大開辦學士後護理系，第8屆招生首度移師雲林，21日至3月7日受理報名，招生30名，非護理系大學畢業生才可報名，2年半學程分別在台北和雲林上課，詳情可查詢台大學士後護理學系招生。

台大表示，近年考照率幾乎百分百，畢業後可從事醫護或長照也可創業，豐泰文教基金會加碼捐700餘萬元作為助學和就業基金，歡迎把握機會報名。

台大學士後護理部昨天在雲林分院辦招生說明會，院長馬明惠及豐泰文教基金會董事長林金陽參加。馬惠明說，雲林高齡醫學暨健康福祉研究中心今年完工，台大虎尾醫院2028年落成，護理人才培育成重要課題，雲林大專院校沒護理科系，攜手雲林分院打造培育基地，因應高齡醫學與社區長照所需，鼓勵更多人才留鄉服務。

台大學士後護理學系主任高碧霞表示，該系所2018年成立，原在台北招生，今年移師雲林，歡迎雲嘉南及中彰投地區有意投入醫護工作或研究者報名，課程結合台北及雲林院區師資、教學及設備資源，除基礎醫學，也運用臨床情境模擬、問題導向及跨域學習等教學策略，營造優化學習環境。

高碧霞說，報名資格須非護理系大學畢業，男役畢，年齡不限但要考量個人情況許可，學程2.5年，畢業需修滿至少88學分，第1學年在台北醫學校區完成基礎醫學和基本護理學與實習等基礎課程，第2學年上學期在台北醫學校區完成6大科護理學核心課程，其餘在雲林分院實習。

台大 醫學 雲林

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