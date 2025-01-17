台大學士後護理系招生 豐泰基金會獎勵金為雲林留人才

台灣大學學士後護理系今天在台大醫院雲林分院召開招生說明會，豐泰基金會董事長林金陽宣布，資助「深耕雲林」，提供獎助學金12萬元及就業獎勵金30萬元，目前已有4人簽約。

台大學士後護理系今天在台大醫院雲林分院召開招生說明會，由雲林分院長馬惠明、台大學士後護理學系主任高碧霞共同主持，林金陽、雲林縣衛生局技正許淑雲等人出席。

馬惠明表示，位於虎尾鎮的高齡醫學暨健康福祉研究中心將於今年完工，而台大虎尾醫院也預計2028年落成，護理人才的培育與正向執業環境的支持，為當前重要的課題，因此台灣大學學士後護理系攜手院方，打造重要的護理人員培育基地，協助落實高齡醫學與社區長照相關的服務和研究。

馬惠明感謝豐泰文教基金會展現企業社會責任，助力護理人才留任，設置豐泰文教基金會資助台大學士後護理學生獎助學金暨就業獎勵金辦法，支持培育有志於「深耕雲林」的台大學士後護理學系學生，讓其在學期間致力專業學習，畢業後投入雲林縣的護理專業服務。

高碧霞說，該系所自2018年成立，每屆招生30名，要讀2.5年，修滿88學分，錄取率從第1屆13.5%逐年上升迄今接近40%，目前已有4屆完成護理師專技高考，除了1屆學生通過率92.5%，有3屆的護理師考照率均達100%。

高碧霞指出，系上課程結合台北校區及雲林院區的師資、教學及設備資源，運用臨床情境模擬、問題導向及跨域學習等教學策略，著力於培育護理專業人才，投入健康照護服務，守護民眾健康。

林金陽說明資助「深耕雲林」包含兩階段，獎助學金新台幣12萬元及就業獎勵金30萬元，支持學生在學期間安心就學、畢業後至雲林分院就業服務至少2年。這項計畫已吸引1位應屆畢業生及3位在校二年級學生簽約。