拚企業最愛！頂大校長親上火線化身最佳招生員

大學學測周六即將登場，1111人力銀行16日與TUN大學網合作公布「2025企業最愛大學」調查，多位大學校長、副校長、教務長親臨記者會現場，化身最佳招生員。

政治大學教務長林啓屏表示，算力革命時代，政大當然不可能跟傳統以理工為主的大學來競爭，所謂的AI技術上面的教育培育，政大引導的，反而是人文AI的發展。

林啔屏還提到，AI帶來人類文明重大的變化，但構成這個社會的仍然還是人類，人類面對諸多的問題還是要從社會裡面的知識去面對，因此政大開設了將近200多門跟AI有關的課程，這些正是讓作為未來社會建構的管理者，在未來工作的時候可以有一個AI的基礎，去了解AI對未來人類發展的正面幫助在哪裡？問題又可能在哪裡？這時候他可以有人文社會科學的視野跟AI的訓練，他能夠指出的方向應該會有更好的發展。

成大副校長陳鴻震指出，成大是全台灣唯二的其中一所綜合型大學，校友高達22萬人，學校整體發展可說是跟著台灣脈動前進，一向和企業的關係合作相當緊密。成大有75個研究中心，以及九個和大企業合作的共研中心，包括：台積電（2330）、廣達、日月光、中鋼等，帶領學生去解決企業困難，所以整體來說幾乎沒有學用落差。

淡江大學校長葛煥昭指出，淡江各學院皆極力推動教學創新，廣開教師應用AI提升教學專業的各項進修與研習管道，將生成式AI融入教學中，更結合學院特色及學系亮點，致力於培養學生具融合專業的科技素養、跨域整合、創新思維及解決問題能力，成為AI賦能未來人才，提高就業競爭力。

致理科大校長陳珠龍表示，近年來少子化對私立科大招生的衝擊很大，致理力拚轉型，教導學生企業所要的，把課程設計結合實務，著重於證照、競賽、實習和專題實作，與科技結合，培養企業人才，在少子化的影響下闖出一條讓學生順利接軌職場的道路，註冊率高達99.5%。

陽明交大副校長蔚順華表示，創業家精神是我們學校非常重要的DNA，所以台灣電子產業的起飛，我們學校的電子優秀人才跟他們非常緊密的結合在一起，那我們的課程也是緊緊跟著產業需求走，盡可能減低產學的落差。

蔚順華還提到，因應社會未來的變化跟需求，陽明交大也針對社會需求、經濟發展進行調整，所以陽明交大有很多新的課程，例如我們面對未來醫學，我們希望用工程去解決醫學問題，先把AI一些新的技術包含AI判讀技術這些新的科技放在他們身上，面對未來去解決問題，我相信這是企業喜歡我們的原因。

臺灣科技大學校長顏家鈺則指出，臺科大相較傳統大校較為年輕，因此在課程安排上能夠隨著產業脈動與時俱進修正，也因為以下三點校友在業界表現備受青睞，包括：1. 國際學生眾多，π型人才成為接軌國際利器。2. 著重產學合作，與多家企業建立產學研究中心培植就業力，校友在企業久任且表現突出。3. 強化AI的運用教學，讓AI成為學生活用的工具，讓學習成果倍增。

臺灣大學副校長丁之同表示，學校積極推動學用合一的人才培育，與台積電、輝達（NVIDIA）、聯發科等15家企業合作設立研發中心，強調學生不僅要具備專業知識，還需培養解決業界問題的能力與抗壓性，實現學術與實務的結合。

此外，臺大目前已有超過6,000名國際學生就讀，顯示臺灣的教育環境與教學品質具備國際競爭力。丁副校長並鼓勵企業界持續投入資源，共同提升臺大的發展，也認為臺灣學生無需遠赴海外，因為本地的教育資源與產學合作機會同樣優越，能有效協助學生在全球快速變動的環境中脫穎而出。

輔仁大學校長藍易振指出，今年迎來創校100周年，輔大除醫學領域表現優異外，也積極發展AI與理工科教育。學校將AI課程納入全人教育與通識必修課程，特別強調AI倫理，體現天主教大學對真善美的重視。同時，校方也大力推動永續發展，將永續課程設為必修，他亦親自授課，大一新生將在四年內全面學習永續相關知識，並於畢業時可以獲得基礎永續證照，展現學校在科技與永續發展上的雙重努力。