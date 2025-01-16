「教授用下巴蹭脖子」高雄某科大傳性騷 校方停聘3個月

高雄校園傳出教授性騷擾事件，一名就讀科技大學的女學生指控，上月在研究室遭教授從身後環抱、下巴蹭脖子，事後又吐又發抖、嘔心不舒服，通報後發現，受害者多達22人、目擊者13人。校方證實不只一人疑似受害，教評會決議「涉案教師暫時停聘3個月」，等候性平會調查結果再予以處置。

一名外語系女大生在Dcard指控，她從大一至大三不斷被一名教授性騷擾，對方摟肩、摟腰、摸屁股及觸碰胸部。女學生描述，12月26 中午11點55分，她在鎖門之後先去3樓還鑰匙，教授她要去外語學院5樓研究室，進去後教授馬上把門給關起來，先送5片日本面膜當一學期借鑰匙的謝禮。

女學生說，她當下感覺氣氛不太正常，想趕快離開研究室，不料教授「開始摸了摸我的頭，抬起我的下巴，用雙手揉了揉我的臉…. 原本正對著他，他把我身體轉成背對著他，並且雙手從脖子經過抱著我…又被他再抱了一次，且下巴蹭了蹭我的脖子」。

「又吐又發抖，我不知道要怎麼辦！」女學生說，此事件讓她感到好噁心，向身邊朋友提起後，陸續接到許多同樣被性騷擾及目擊者描述情節，最遠可追溯到前7屆的學長姐，甚至校內女教授也曾被性騷擾。那位教授在「還沒跟其他學期併校時」就在了，今年可退休，「可是不想讓他那麼好走，也不想就這樣平白無故被這樣傷害」。

校方回應，該名學生在事發當日通報後即已進行校安通報並進入調查程，在今年1月10日第一次調查小組調查會議後，發現疑似受害者不只一人，隨即進行第二次校安通報。