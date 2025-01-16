明新科大校長交接 呂明峰：成為推動桃竹苗大矽谷引擎

明新科技大學今天舉行第11任校長布達暨交接典禮，新任校長呂明峯在校34年，具業界豐富經驗、學養俱佳，任內打造全台首座半導體封裝測試類產線，並推動成立半導體學院，他今天提出學校未來四大方向，將成為新竹地方人才庫、推動桃竹苗大矽谷的引擎、新南向專班的基地、活化資源永續校園，開創學校新的未來。

今天由董事長郝碧蓮監交，呂明峯從卸任的林啓瑞校長手中接下印信，完成校務傳承，預計2月1日將正式上任，郝碧蓮代表董事會感謝林啓瑞校長治校勞苦功高，她表示，新任校長呂明峯資歷完整，具專業背景和豐富經驗，任教34年之久，成為這項工作的最好人選，相信定能讓明新再創高峰。

呂明峯致詞時表示，面對未來少子化挑戰，未來校務治理的策略是將「四大核心模組」集積一起，打造成為「具國際魅力的產業科技大學」，完善教學品保、研究、產學、經文等支持系統。

呂明峯解釋，這四大核心模組包含，第一、學校培養的學生讓產業樂用，成為新竹地方的人才庫。其次、配合政府桃竹苗大矽谷推動方案，發展多元院系特色，成為推動「桃竹苗大矽谷的引擎」。第三、學校是新型專班越南基地總召學校、菲律賓國際人才循環基地副召學校，將與公司建構長期合作，布局產業國際人才，扮演「新南向專班的基地」。第四、照顧師生的食衣住行，藉由校園活化健全財務，善用外部資源實現「活化資源永續校園」的校務永續發展。

呂明峯也感性以棒球隊比喻，他就像照片內的位置，「將在前方蹲低、高舉學校招牌」來帶領學校往前邁進。