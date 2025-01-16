2025年企業最愛大學排行榜出爐 「二私立名校」進前十強

1月18日大學學測即將登場，1111人力銀行16日與TUN大學網合作公布「2025企業最愛大學」調查，今年企業最愛大學評比，從「整體表現排行」的十強來看，分別是成功大學、臺灣大學、臺灣科技大學、陽明交通大學、清華大學、政治大學、臺北科技大學、中央大學、淡江大學、輔仁大學。

1111人力銀行指出，成功大學，在國科會支持下籌組大南方科研產業化平台，匯集12所平台學校的研發量能及前瞻技術成果，活絡高雄大南方產業淨零轉型所需的人才串聯、前瞻技術創新及交流，成為引領南臺灣產業轉型的中流砥柱，兼具學術研究與接軌實務的方向，讓畢業生備受業界關愛。

臺灣大學，在QS 2025年世界大學排名中，世界排名第68，是臺灣唯一進入世界百大的高等教育機構。擁有16個學院，58個學系、146個研究所、34個碩博士學位學程，橫跨自然科學與人文社會藝術領域，每學期開設的課程數將近8,000班，無論從擁有的學術領域或開設之課程數，在全國的大專校院中無人能出其右，多元的教學資源與人才，滿足了不同產業的需求。

而在「公立大學排行」當中，今年前五名分別是成功大學、臺灣大學、陽明交通大學、清華大學以及政治大學。

陽明交通大學，目前有9個校區分布於5個縣市，20個學院，學生人數約2萬人，研究生占58.5%，前瞻資通訊技術及大數據人工智慧是其優勢及強項，在深厚研發技術下掌握脈動與日俱進，孕育出許多科技圈翹楚人才。

政治大學一直以人文社會科學為核心優勢，人才質量極佳，面對理工名校夾擊，表現依舊亮眼。為了推動國際化人才培育，與美商超微半導體公司（AMD）強強聯手，共同簽訂產學合作備忘錄（MOU）。深厚的人文社會科學底蘊，結合AMD強大的AI實力，積極推動臺灣北部AI生態圈建立指日可待。

臺北大學持續深化中興法商時期的特色專長領域，與臺北科技大學、臺北醫學大學、臺灣海洋大學共組「臺北聯合大學系統」，共享教學與圖書資源，開發跨領域整合研究，合辦學程、跨校輔系雙主修，培育職能導向的特色人才，在各行各業發光發熱。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，今年的排名互有消長，傳統理工名校強勢霸榜，具備即戰力的科技大學急起直追，AI熱潮方興未艾，引領學校求新求變，跨領域學程已成顯學，愈加重視知識的整合，以及培養學生解決問題的能力。

在「私立大學排行」當中，今年淡江大學、輔仁大學、元智大學三校鼎立，逢甲大學排名第四和去年一致，世新大學今年強勢進榜，排名第五。

淡江大學與輔仁大學，兩所學校都是老牌私校，校友眾多且遍布各領域，成為未來畢業生就業的一大利基，淡江大學近年以「AI+SDGs=∞」為校務發展主軸，積極建置全雲端校園、線上教學平台及智慧節能系統。推動彈性學制，鼓勵跨領域學習，在資訊工程、電機工程、機械與機電工程等科系，強調資訊科技與智慧製造實作；而商管學院的資訊管理學系及AI創智學院的人工智慧學系，則重視AI應用與實務培訓，全面增進學生的職場競爭力，成效斐然深獲企業主重視。

輔仁大學是全台少數具有附設醫院的全方位綜合型大學，系所橫跨文、理、管理、外語、藝術、醫學、民生等不同領域，2020年成立第十三個學院「創新跨領域學院」，讓學生擁有更豐沛的跨域學習選擇，同時擁有2,000多位的專兼任師資，外籍教師比例居私校之冠，多元學習風氣是一大特色，學生在校就能培養出跨領域專長，成為企業主挖掘人才之寶庫。

世新大學今年排名表現亮眼，素來以傳播教育聞名，挾其優勢不斷精進，今年搶下第五，教學環境與軟硬體設備，滿足學生多元的學習需求，將傳播理論與方法集結應用於不同學系，邀請國內外獲獎肯定的業師任教，傳遞豐富經歷及專業知識，特色師資與教學成果相輔相成，激盪出極佳人才口碑。

黃若薇指出，受惠於政府定額減免私立大專學雜費的政策，拉進了選擇私立學校與公立學校的學費，未來私校有機會招到更適才適性的學生，得以進一步提升學生素質以及註冊率，更能拉抬畢業生在企業主心目中的評分表現。

「公立科技大學排行」部分，今年由臺灣科技大學蟬聯冠軍，依序則是臺北科技大學、高雄科技大學、雲林科技大學以及虎尾科技大學。

AI題材正火，點燃企業界對於理工人才的渴求，臺科大與AI晶片巨頭NVIDIA（輝達）、PC大廠華碩共同成立AI數位雙生實驗室（AI Digital Twin Lab），協助師生訓練並運行大規模的深度學習模型，強化學生在生成式AI和數位雙生技術的研究和應用能力，培育符合產業需求人才。

百年名校的北科大，重視實作的治學精神，全力發展實務教學與產學合作，是台灣第一所培育工業人才的學府，迎戰AI時代來臨，整合多方資源，成立獨步全台的前瞻技術研究總部，深耕AI、資安、智慧鐵道等學位學程，人才培育方針貼近業界所需。

雲科大師資團隊堅強，有超過五成教師獲得歐、美、日名校博士學位，七成教師更投入產學合作，藉由學習地圖的規劃，對焦關鍵產業，協助學生在眾多課程中，提供職涯發展路徑，打底良好的核心能力，達到「畢業即就業、就業需優質」，深獲企業好評。

「私立科技大學排行」結果揭曉，致理科技大學今年依舊獨占鰲頭，依序排名為明新科技大學、龍華科技大學、景文科技大學、德明財經科技大學。

致理科大校友高達9萬多人，在業界有深厚的人脈、良好口碑，校方深耕產學，掌握趨勢與時俱進設定教學方向，培養出來的學生具備多元化的職能，與近千家企業簽訂就業守護神合作，落實幸福就業，畢業前即考取特定證照，透過課程、參訪與實習等機會提前熟悉企業文化，用證照含金量與競賽獎牌加值職能，深得企業主一致好評。

明新科大，鄰近新竹科學園區與工業區及北臺灣數個工業區，全球前十大IC封測大廠過半都在學校附近設廠，除具備地理位置優勢，產業群聚容易吸引企業資源，共同培育人才與研發技術。學校為學生打造有如「Mini TSMC」的半導體人才培育基地，學生在類產業產線的扎實訓練下，縮短學用落差，再加上推動封測雙證照制度，落實「訓考就業」的育才理念，加速與產業對接。