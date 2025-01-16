2025企業最愛大學調查 成大、台大、台科大奪前3名

114升大學學測後天登場，人力銀行調查今年企業最愛大學評比，前三名分別為國立成功大學、國立台灣大學與國立台灣科技大學，私立大學則由淡江大學、輔仁大學進入前10名。人力銀行評析，輝達欲在台灣設立海外研發總部，不少高中職學生青睞含金量高的理工相關科系，今年排名雖互有消長，仍是傳統理工名校霸榜。

今年企業最愛大學評比，「整體表現排行」前10強分別為成功大學、台灣大學、台灣科技大學、陽明交通大學、清華大學、政治大學、台北科技大學、中央大學、淡江大學、輔仁大學。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，AI熱潮方興未艾也引領學校求新求變，開設跨領域學程已是近年顯學，愈來愈重視知識整合。又受惠於政府補助減免私立大專校院學雜費，拉進了學生選擇私立大專校院和公立學校的支出費用，未來私校有機會招到更適才適性的學生，進一步提升學生素質以及註冊率，更能拉抬畢業生在企業主心目中的評分表現。

成大副校長陳鴻震表示，成大從工業電機發跡，一路到ICT產業，再到醫學、國防科技等均有涉略，也和台灣的產業發展脈動緊密結合。又成大是國內第一個成立產創中心的學校，集合統籌校內各研究中心，並和台積電、廣達等9家大型企業成立共同研究中心。

陳鴻震說，成大學生具團隊合作精神，也保有惻隱之心和對事物的熱情，以及具備持續學習和面對挫敗的韌性，各種特質讓成大生在業界廣受好評，獲企業親睞。

政大教務長林啟屏則表示，政大過去為人社領域培育眾多管理人才，現在則是算力革命的時代，政大人才培育必須跟上腳步。政大已將資訊課程列入通識教育，並開設逾200門AI相關課程，讓學生具資通訊基礎能力，也能協助回頭檢視、協助解決AI時代下人類社會面對的課題。讓人文學生具備AI訓練，相信其會有更好的發展。

此外，1111人力銀行也統計，今年「私立大學排行」中，以淡江大學、輔仁大學、元智大學三校鼎立；「私立科技大學排行」則是致理科大依舊獨占鰲頭，其次為明新科大、龍華科大。