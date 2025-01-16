快訊

《黃仁勳傳》揭秘！曝台積電輝達合作緣起 憶首次接張忠謀電話：叫員工安靜

黃仁勳人在哪裡？今日行程有變 將直接抵達台中

資金從高股息ETF流向投資型保單 購買時注意65歲分水嶺

2025企業最愛大學調查 成大、台大、台科大奪前3名

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
人力銀行調查今年企業最愛大學評比，前三名分別為國立成功大學、國立台灣大學與國立台灣科技大學。圖／聯合報系資料照片
人力銀行調查今年企業最愛大學評比，前三名分別為國立成功大學、國立台灣大學與國立台灣科技大學。圖／聯合報系資料照片

114升大學學測後天登場，人力銀行調查今年企業最愛大學評比，前三名分別為國立成功大學、國立台灣大學與國立台灣科技大學，私立大學則由淡江大學、輔仁大學進入前10名。人力銀行評析，輝達欲在台灣設立海外研發總部，不少高中職學生青睞含金量高的理工相關科系，今年排名雖互有消長，仍是傳統理工名校霸榜。

今年企業最愛大學評比，「整體表現排行」前10強分別為成功大學、台灣大學、台灣科技大學、陽明交通大學、清華大學、政治大學、台北科技大學、中央大學、淡江大學、輔仁大學。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，AI熱潮方興未艾也引領學校求新求變，開設跨領域學程已是近年顯學，愈來愈重視知識整合。又受惠於政府補助減免私立大專校院學雜費，拉進了學生選擇私立大專校院和公立學校的支出費用，未來私校有機會招到更適才適性的學生，進一步提升學生素質以及註冊率，更能拉抬畢業生在企業主心目中的評分表現。

成大副校長陳鴻震表示，成大從工業電機發跡，一路到ICT產業，再到醫學、國防科技等均有涉略，也和台灣的產業發展脈動緊密結合。又成大是國內第一個成立產創中心的學校，集合統籌校內各研究中心，並和台積電、廣達等9家大型企業成立共同研究中心。

陳鴻震說，成大學生具團隊合作精神，也保有惻隱之心和對事物的熱情，以及具備持續學習和面對挫敗的韌性，各種特質讓成大生在業界廣受好評，獲企業親睞。

政大教務長林啟屏則表示，政大過去為人社領域培育眾多管理人才，現在則是算力革命的時代，政大人才培育必須跟上腳步。政大已將資訊課程列入通識教育，並開設逾200門AI相關課程，讓學生具資通訊基礎能力，也能協助回頭檢視、協助解決AI時代下人類社會面對的課題。讓人文學生具備AI訓練，相信其會有更好的發展。

此外，1111人力銀行也統計，今年「私立大學排行」中，以淡江大學、輔仁大學、元智大學三校鼎立；「私立科技大學排行」則是致理科大依舊獨占鰲頭，其次為明新科大、龍華科大。

致理科大校長陳珠龍表示，致理科大60年來聚焦商務領域，期望將商業再和科技整合，並定位於智慧商務、開創智慧生活，人才持續貢獻於國內的中小企業。

今年企業最愛大學評比，「整體表現排行」前10強分別為成功大學、台灣大學、台灣科技大學、陽明交通大學、清華大學、政治大學、台北科技大學、中央大學、淡江大學、輔仁大學。記者許維寧／攝影
今年企業最愛大學評比，「整體表現排行」前10強分別為成功大學、台灣大學、台灣科技大學、陽明交通大學、清華大學、政治大學、台北科技大學、中央大學、淡江大學、輔仁大學。記者許維寧／攝影

人力 成大 政大

延伸閱讀

大學成績通膨有3害擬修正 台大：下學期辦學生說明會廣泛聽取意見

公東高工3學生勤學3年 錄取國立聯合大學

台南地標成大榕園主榕樹「理髮」大修剪 外觀有型亮眼

南鐵地下化後景觀樣子 立委林俊憲攜手成大提車站規畫願景

相關新聞

2025企業最愛大學調查 成大、台大、台科大奪前3名

114升大學學測後天登場，人力銀行調查今年企業最愛大學評比，前三名分別為國立成功大學、國立台灣大學與國立台灣科技大學，私...

2025年企業最愛大學排行榜出爐 「二私立名校」進前十強

1月18日大學學測即將登場，1111人力銀行16日與TUN大學網合作公布「2025企業最愛大學」調查，今年企業最愛大學評...

明新科大校長交接 呂明峰：成為推動桃竹苗大矽谷引擎

明新科技大學今天舉行第11任校長布達暨交接典禮，新任校長呂明峯在校34年，具業界豐富經驗、學養俱佳，任內打造全台首座半導...

政大合作木柵集應廟全台首寫ESG報告廟宇 落實碳盤查等永續價值

國立政治大學與木柵集應廟合作推動社會責任與環境永續發展，木柵集應廟將成為全台首間撰寫ESG（環境、社會與治理）報告的華人...

台大跨領域學位錄取低 成大等名校跟進淪頂尖生戰埸？

教育部參考台大「校學士學位」經驗，邀成大、清大等八所大學，下學期試辦跨領域學士學位。台大校學士修畢後可獲雙主修證書，申請人數愈來愈多，但三年來僅錄取92人。有學校看好科技公司也需要國際關係、政治經濟人才，跟進推跨領域學士學位，教團指出，這政策很吃學生條件，全台適合辦理校院不到20所。

逾7成台大生反對調高A+分數

本報日前報導國內大學普遍Ａ＋人數過多的成績通膨問題，台大為此研議調整對照百分制分數，引發高教界討論。不過台大學生會昨公布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。