政大合作木柵集應廟全台首寫ESG報告廟宇 落實碳盤查等永續價值

國立政治大學與木柵集應廟合作推動社會責任與環境永續發展，木柵集應廟將成為全台首間撰寫ESG（環境、社會與治理）報告的華人廟宇，開創宗教團體融入永續框架的全新里程碑。

國立政治大學華人宗教研究中心主任林振源提到，政大是全國唯一設有宗教研究所的國立大學，並擁有校級華人宗教研究中心，兩年前與木柵、景美集應廟簽署三年合作計畫，前兩年聚焦傳統議題，今年合作結合ESG理念，包括半年期的碳盤查，並共同撰寫碳盤查報告及符合國際標準的ESG報告書，讓宗教所學生實際參與社會實踐，將具有示範性。

見證這場創新實踐的北市議長戴錫欽議長表示，台灣宮廟逐步轉型，除作為信仰中心外，已承擔募資與社會救助等多元社會責任，並已融入環境永續理念，如減少金紙與推廣電子鞭炮等。政大華人宗教中心結合集應廟，率先推動符合國際標準的ESG報告，為宗教與學術界搭建國際接軌橋梁，展現文化價值與全球影響力。

政治大學校長李蔡彥表示，政大重視人才培育與知識創新，並強調國際化與在地連結相結合，積極推動產學合作。政大也於今年出版首本永續報告書，為重要里程碑。政大宗教所結合學術專業，與木柵與景美集應廟合作，透過學術能量助力宮廟發展，期待透過撰寫永續報告書的過程，帶來深刻的反思與成長。

中央研究院士李豐懋提到，政大在木柵地區培育了一代代社會菁英，逐漸成為影響力深遠的高等教育重鎮，即將迎來建校百年。隨著百年校慶的臨近，學校更加重視承擔社會責任，強調「在地化」是「國際化」的基石。近年來，政大華人宗教研究中心積極探索多元合作策略，希望促成與集應廟的合作，深化在地連結並展現多元發展方向。

政治大學宗教研究所長李玉珍表示，政大宗教所超過一半的學生來自宗教界，他們希望在政大學習新知並拓展國際視野。宗教所課程獨具特色，與社會脈動緊密相連，例如「宗教與管理」課程由教育部補助，致力於發揚宗教的積極價值，吸引學生熱心研究宗教現代化與社會問題。政大提供學生嶄新學習機會，期待更多人共同參與，推動宗教與社會進步。

木柵集應廟常務委員張裕泰表示，宮廟一般被認為保守並被看為家廟，未來希望更加蛻變，如同蛇脫殼後展露新面貌。透過ESG報告書的撰寫與推廣，既保留過去傳統文化，持續進行在地社會公益服務，但也跟上時代，例如環境責任的兼顧，若持續推動，相信將能使文山區將成為典範。