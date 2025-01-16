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逾7成台大生反對調高A+分數

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
台大學士班成績取得「Ａ及A+」的學生占比高達五成九，學校研議修正。記者許正宏／攝影
台大學士班成績取得「Ａ及A+」的學生占比高達五成九，學校研議修正。記者許正宏／攝影

本報日前報導國內大學普遍Ａ＋人數過多的成績通膨問題，台大為此研議調整對照百分制分數，引發高教界討論。不過台大學生會昨公布校內學生調查，六成七學生憂心一旦更改，將不利升學；逾七成學生不同意分數通膨是目前台大最需要解決的問題。

台大實施成績等第制十三年來，Ａ＋及Ａ的總和比率，已從四成六增至五成九，研議調整對照百分制分數，將Ａ+範圍由九十至一百分，改為九十五至一百分。

不過台大學生會近日蒐集超過四六七六份學生問卷，逾七成學生不贊成調整，有六成七學生認為將不利升學。台大學生會學權部長李瑞霖表示，並非拒絕改革，是希望政策與實際需求的落差縮小，呼籲廣納學生意見。

台大表示，分數通膨影響公平性，學生恐過於重視課程「甜度」，反而犧牲專業為主的選課需求，分數通膨也會讓競爭加劇，成績鑑別度降低。已有至少五所大學希望改變，正蒐集意見並研擬配套，預計下學期辦學生說明會聽取意見。

台大 大學生 通膨

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