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大學成績通膨有3害擬修正 台大：下學期辦學生說明會廣泛聽取意見

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大學士班成績取得「Ａ及A+」的學生占比高達五成九，學校研議修正。記者許正宏／攝影
台大學士班成績取得「Ａ及A+」的學生占比高達五成九，學校研議修正。記者許正宏／攝影

國立台灣大學學士班成績取得「Ａ及A+」的學生占比高達五成九，學校研議修正，但學生會今公布調查，逾七成學生不同意台大草案。台大今天回應，改變是為了讓學習回歸公平，如讓學生不再搶「甜課」回歸專業考量修課；且成績鑑別度降低，也可能導致學生錙銖必較。

台大學生會公布調查，多數學生質疑「成績通膨」現象是否存在且迫切需處理，超過七成學生不同意分數通膨是當前最需解決的問題；也有逾七成學生不贊同，研議將A+範圍由90至100分改為95至100分草案。

台大教務處說，目前校內A及A+比率，已從10年前的46%增加到58%，且主要來自A+的增幅。國外許多一流大學如東京大學、首爾大學、香港科大等，都規定A及A+的總和比率約30%，台大的比率已約是上述學校的2倍，且有上升趨勢。

台大指出，分數通膨現象影響公平性有三，如可能影響學生修課規劃，過於重視課程「甜度」，反而犧牲專業需求考量，希望能藉由控制分數膨脹，讓各課程評分有一致性，不必搶甜課，選課時回歸專業需求考量；再者，分數通膨也可能影響資源分配，許多院校級活動以成績為考量，跨院間的分數標準若不一致認或差異過大，也可能影響資源分配公平。

再者，台大也談到，分數通膨也會讓競爭加劇，如此成績鑑別度降低、學生錙銖必較，認真付出的學生反而不一定比得上修甜課的學生。

台大指出，目前已有至少5所大學希望一起改變，未來參加的學校應該還會增加，可減少跨校不一致的擔憂。教務處正在廣泛蒐集意見並研擬配套，目前正在進行與老師及學生溝通的階段，本學期已陸續完成學院巡迴說明、和學生會說明，預計下學期舉辦學生說明會，廣泛聽取意見。

台大 東京大學 通膨

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