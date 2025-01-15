成績通膨 台大學生會調查：逾7成學生反對A+分數調升

國立台灣大學學士班成績取得「Ａ及A+」的學生占比高達五成九，國內數所大學研議召開會議討論對策。台大學生會今公布調查，多數學生質疑「成績通膨」現象是否存在且迫切需處理，超過七成學生不同意分數通膨是當前最需解決的問題；也有逾七成學生不贊同校方研議將A+範圍由90至100分改為95至100分草案。

台大統計，實施成績等第制13年來，A+及的總和比率從四成六增加至五成九，主要源自於A+增幅，國外大學通常規定Ａ及A+比率總和約三成。對此，台大研議調整對照百分制分數，如將90分以上為A+，調整成95分以；或訂定A+人數比率，如10%至15%，校內正尋求共識。

台大學生會今天發布調查，於去年12月至今年1月初對台大生進行調查，共蒐集4676份學生回覆，並包含學士班、碩士班、博士班學生。

詢問學生對成績通膨現象的影響以及偏好的改進方案，並設計開放問答提供敘明想法。調查指出，超過七成學生不同意分數通膨是目前台大最需要解決的問題，給出1分非常不同意及2分不同意者，分別為1968人（42.1%）和1249人（26.7%）。此外，有65.9%的學生認為台大在此刻處理問題會對學習產生不利影響，67.5%學生認為將不利升學。

改革方案上，台大提出「將A+範圍由90至100分改為95至100分」草案，更有逾七成學生、3330人給出「非常不同意」，給出4分及5分表態同意者僅185人（4.0%）及151人（3.2%）。若以調整GPA（4.3制改為4.0制）及限制每堂課A+比率作為改革方案，則滿意度較校方方案高。

也有學生在問卷上表示，未曾在學習經驗中感受到評分過度寬鬆評分，不同系所與課程評分結構差異大，若一刀切將A+分數統一往上提高，實際上恐會犧牲部分「嚴管分數」的課程與學生。

台大學生會學權部長李瑞霖表示，調查並非拒絕改革，而是希望讓政策與實際需求間的落差縮小，呼籲校方暫緩決策，應廣納學生意見並迅速召開公聽會，對學生說明成績通膨的定義與依據，並公布各院系、課程多年評分概況、A+比例變動情形等相關數據。

李瑞霖也說，台大學生非常關注該議題，政策討論與規劃除了有學生會的參與，更應廣納學生聲音，讓每個人都能夠發表意見，甚至提案、參與決策，研擬更完善的改革方案。